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各國升息恐加劇房市跌勢 紐西蘭、加拿大和北歐受影響最大

編譯黃淑玲／綜合外電
分析師預期，全球多個房地產市場今年將延續跌勢。（路透）
分析師預期，全球多個房地產市場今年將延續跌勢。（路透）

路透對全球房地產分析師的調查顯示，全球多個主要房地產市場今年房價將延續跌勢。與三個月前的調查結果相比，分析師若不是預測跌幅將稍微加深，就是認為與先前所估一致。

不過路透提醒，或許馬上就看到房市出現更深跌幅，因前述調查是在聯準會（Fed）上周放鷹、預告準備把利率調得更高、維持更久之前進行的。Fed將在21日、22日召開利率決策會議。

央行不斷調升基準利率抑制通膨，房貸利息就會跟著一再走高，再加上新冠疫情期間房價出現驚人大漲，使得許多潛在的首購族幾乎不可能買得起房子，這結果又促使絕大多數主要房地產市場的租金都急漲，導致整體居住成本在過去幾年內變得非常高。

美國、加拿大、英國、德國、澳洲和紐西蘭的房價，從2020年新冠疫情開始以來，最高漲幅多達50%。路透於2月15日到3月8日所做的這項調查顯示，預期這幾個市場今年都會再走跌。

96位受訪分析師當中，50人表示未來一年內買房負擔能力將惡化，其中九位認為將嚴重惡化。

萊坊全球住房研究主管艾弗瑞艾倫說：「那些在疫情期間上漲最強勁的市場，例如紐西蘭、加拿大和北歐市場，可能受最大影響。」

加拿大和紐西蘭房價去年已經開始下跌，根據路透調查，這兩個市場由疫情時的高點到這波低谷的跌幅，預估分別會是加拿大20%、紐西蘭22%。到目前為止，加拿大房市的修正幅度已有15%，紐西蘭9%。這兩國的房貸所得比都在偏高的170%以上。

澳洲、德國、美國與英國的房市前景也類似。路透的調查估計，這些國家房價從這波高峰到低谷跌幅分別是：澳洲16%、德國11.5%、美國10%、英國8%。

中國房地產市場展望就明顯不同。過去一年中國房市雖遭遇危機，但今年預期會復甦，主要是政府採行刺激政策加上防疫限制取消提振了市場信心。印度與杜拜房市則預料持平。

至於房價抗跌的理由，被提及最多的是供給問題。

房價 加拿大 疫情

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