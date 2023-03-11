英1月GDP成長0.3% 增速超預期

英國1月經濟增速超出預期；圖為3月9日倫敦早市。（路透）

英國 政府10日公布的官方數據顯示，國內經濟在今年1月回溫，國內生產毛額（GDP）增長0.3%。英國去年第4季曾驚險躲過經濟衰退，即便面臨著通膨飆升的問題。

中央社引述法媒報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）發布聲明指出，1月GDP月增0.3%，服務業成長抵銷了建築業和製造業的低迷表現。

這些數字促使人們增加信心，預期英國經濟也許可能避免長期衰退，也令英國央行 面臨繼續升息 的壓力以打擊通膨。

貨幣市場預計，英國央行貨幣政策委員會年底前將會進一步升息75個基點（1個基點等於0.01%，25個基點等於1碼）至4.75%。1月服務業成長0.5%，建築業萎縮1.7%，製造業下滑0.4%。英國去年12月GDP曾下滑0.5%，當時國內爆發廣泛罷工潮，許多工人上街抗議，因他們的薪資跟不上失控的通膨率。

英國國家統計局經濟統計主管摩根（Darren Morgan）表示：「國內經濟在12月大幅下滑後已部分反彈回溫。」

另據路透社，據政府統計，去年12月的流感和猩紅熱感染率高，再加上許多學生擔心聖誕節會感染新冠肺炎疫情，輟學率偏高。學生1月返校後，有助於刺激經濟成長。