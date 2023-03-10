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SVB風潮擴大 道指連跌4天

彭博：美矽谷銀行的財務疑慮 對亞洲金融股影響有限

編譯陳律安／綜合外電
美國矽谷銀行（SVB）恐掀起擠兌風暴之際，歐洲和亞洲的金融股10日隨之下挫。 （彭博資訊）
美國矽谷銀行（SVB）恐掀起擠兌風暴之際，歐洲和亞洲的金融股10日隨之下挫。 （彭博資訊）

在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）恐掀起擠兌風暴之際，歐洲和亞洲的金融股10日隨之下挫，但彭博資訊分析，這起事件對亞洲銀行業者的影響有限，原因是該區域銀行的業績成長展望較佳、客戶更多樣化、資產品質也有所改善。

相較於美國金融股的跌勢，亞洲金融股10日的跌幅較小，MSCI亞太金融指數10日盤中跌2.6%，遠低於美國KBW銀行股指數的8.1%。泛歐Stoxx 600銀行股指數盤中跌3.6%。

儘管亞洲銀行股和美國銀行股的股價淨值比差不多，但根據彭博編匯的數據，亞洲銀行業者可望在未來12個月內把獲利提高29%，美國銀行業者的獲利變動則不大。亞洲銀行業者也已上修今年的獲利預期，美國同業卻下修。

彭博資訊報導指出，亞洲銀行股10日下跌的主因並非SVB，而是三菱UFJ金融集團等日本銀行類股的下跌，因為日銀在總裁黑田東彥任內的最後一場會議上，決定維持殖利率曲線控制（YCC）措施。

摩根士丹利策略師加納說，SVB的事件當然是銀行業的壞消息，因為敞開了信貸品質辯論之門。但亞洲的疑慮較輕微，因為業績成長提速，資產品質的問題也不如去年普遍。

彭博行業研究策略師則說，大型銀行的資金來源廣泛，不像SVB的主要客戶是在大環境下掙扎的創投業者，因此SVB事件對亞洲銀行業者的影響有限。

SVB 指數 殖利率

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