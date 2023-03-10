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樂高營收破92億 狠甩兩大對手

編譯洪啟原／綜合報導
疫情使樂高營收再攀升，狠甩對手。(路透資料照片)
疫情使樂高營收再攀升，狠甩對手。(路透資料照片)

丹麥玩具巨擘樂高（Lego）在約十年前以些微差距超越芭比娃娃製造商美泰兒，成為全球第一大玩具製造商。

如今，即使經歷新冠疫情、近來的供應鏈動盪以及通膨飆漲，樂高的營收仍是美泰兒的近兩倍，也遠高於另一大競爭對手孩之寶，使樂高進一步拉開與這兩家美國玩具製造商的差距。

樂高2022年營收達646億丹麥克朗（92.7億美元），較前一年勁增17%；淨利年增4%至138億丹麥克朗。樂高執行長克里斯丹森把營收大增歸功於近幾年在新門市與新產品、電商以及數位方面的投資。他說，儘管俄烏戰爭局部造成經濟動盪，但樂高去年的表現優於自家預期。

克里斯丹森說：「總之我們非常滿意。在充滿挑戰的一年，營收仍較前一年有所成長，而且接觸樂高積木的孩子比以往更多。」

樂高與競爭對手的差距持續擴大，有三大原因。

第一，成功開發中國等新市場。

第二，利用與電影和電玩遊戲的合作，接觸新一代粉絲。

第三，與「星際大戰」等知名品牌合作推出主題積木組攬客。

樂高也受惠於設立更多自家門市，和擁有自己專用的工廠。這些工廠靠近終端市場，很大程度上幫助樂高避開供應鏈問題。

美泰兒上月公布，2022年銷售為54億美元，與前一年相比僅持平，孩之寶去年銷售更年減9%至59億美元。這兩者在去年假期購物季表現欠佳，銷售均比2021年同期大幅滑落。

生產變形金剛和培樂多黏土等玩具的孩之寶表示，將裁員15%全球人力，並預估今年市況仍將嚴峻。但樂高表示，自家積木組玩具在去年聖誕節期間都維持強勁的需求。克里斯丹森表示，即使經濟拮据，家長仍會持續購買樂高積木給小孩。

營收 供應鏈 聖誕節

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