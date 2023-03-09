荷蘭迫於美國壓力宣布晶片出口新限制 中方反對

中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）

荷蘭貿易部部長最近在致荷蘭議會的一封信中宣布，基於國家安全考慮，荷蘭政府將在夏天之前對其晶片 出口實施新的限制。中國外交部發言人毛寧表示，中方對荷蘭以行政手段干預限制中國和荷蘭企業的正常經貿往來表示堅決反對，中方已向荷蘭方面提出了交涉。

毛寧9日下午在中國外交部例行記者會上回應表示，近年來，個別國家為了剝奪中國的發展權利，維護自身霸權，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，甚至不惜犧牲盟友的利益，脅迫誘拉一些國家對中國採取出口限制措施，有關霸凌 霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈 穩定和世界經濟發展，終將反噬自身。

她強調，中方希望荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，從維護自身利益出發，不跟隨個別國家濫用出口管制措施，同中方共同維護國際產業鏈供應鏈穩定和自由開放的國際貿易秩序，維護兩國和雙方企業的共同利益。

路透等媒體報導，當地時間3月8日，荷蘭政府以「國家安全」為由，宣佈將對包括最先進的深紫外光刻機（DUV）在內的特定半導體製造設備實施新的出口管制。

這意味著，荷蘭方面已將光刻機出口管制的範圍，由極紫外光刻機（EUV）擴大到了DUV。

由於DUV仍占很大出貨比重，荷蘭光刻機巨頭ASML很快發佈聲明，稱該公司需要申請許可證，才能出口最先進的浸沒式DUV光刻機，但新的出口管制，並不適用於所有的浸沒式DUV，而只是針對「最先進的」。

荷蘭貿易部長施賴納馬赫爾在致荷蘭議員的一封信中稱，鑒於技術發展和地緣政治背景，政府得出結論，為了（國際）國家安全，有必要擴大對特定半導體製造設備的現有出口管制。

施賴納馬赫爾宣稱，荷蘭政府希望阻止荷蘭技術被用於軍事系統或大規模殺傷性武器（這與美國去年10月實施出口管制的理由類似），同時希望保持荷蘭的技術領先地位，為此將建立國家出口管制清單。

這封信並未提及任何國家和公司，但美國政治新聞網站《政客》（Politico）認為，荷蘭此舉是迫於美國的壓力。