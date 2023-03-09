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南韓提議修法 擴大晶片補助

編譯簡國帆／綜合報導

南韓去年通過的「韓版晶片法」提供的補貼優惠挨批不如台灣、日本及美國後，南韓掌控國會的在野黨共同民主黨據傳已改變原先的抗拒態度，最快本周提議修法，提高給予晶片與電池製造商的扣抵稅額與補助。

韓國經濟日報與韓國每日經濟新聞英文版Pulse News報導，共同民主黨將提議修法，提高給予晶片製造商設施投資的抵減稅率，將高於政府提案的25%水準，一些議員更呼籲提高到30%。

知情人士說，這項提案最快將在本周結束前宣布，是回應美國通膨削減法的措施之一。

美國的通膨削減法將優惠主要從北美取得原料的電池，南韓的措施則是提供當地企業國家補貼和投資相關的稅率抵減優惠，鼓勵企業轉型到電動車等對環境更友善的能源方式。

南韓國會去年通過的韓版晶片法，擴大對半導體和車用電池等主要戰略科技的租稅優惠，投資支出的稅務抵減率從6%提高到8%，但遠低於政府提案，也被業界和市場批評為「半調子」。

南韓政府今年1月因而再次送案提議修法，設施投資抵減稅率從目前的8%，拉高到15%，小企業則從16%提高到25%。

另外提議若今年的投資額高於過去三年的年均支出，還可額外獲得10%的稅務減免。

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