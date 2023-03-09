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法國大罷工 供電運輸受衝擊

編譯黃淑玲、林奇賢／綜合報導
法國7日進入全國罷工的第六天，抗議人士舉的牌子上寫著：「你不能用催淚瓦斯解決社會問題」。(路透)
法國7日進入全國罷工的第六天，抗議人士舉的牌子上寫著：「你不能用催淚瓦斯解決社會問題」。(路透)

法國工會抗議年金改革而發起的罷工愈演愈烈。逾百萬人7日發動示威抗爭，使許多電廠人員離開工作崗位，導致電網供電大減，燃料運輸與煉油廠作業也被打亂。工會揚言將延續罷工行動到8日，還矢言讓全國陷入癱瘓，迫使總統馬克宏放棄改革。

金融時報（FT）、路透等外電報導，馬克宏目前提出的退休金改革方案，要將最低退休年齡由62歲提高到64歲，且工作年資須滿43年才能領到全額。儘管這已比2019年時的版本有所妥協，仍引發工會發動罷工。

工會在7日發起今年來第六起抗議年金改革，約128萬人走上街頭，參加人數是迄今最多。近三分之二的小學老師和四分之一的公務員都加入此次罷工，法國國家鐵路公司則取消四分之三的車次，航空公司也取消了約三分之一的航班。工會還說，這場罷工將持續到8日。

至於法國政府向國會提出的年改草案，整個過程必須在月底前完成，最快於16日進行最終表決。

為了向國會議員施壓，工會改變罷工戰術；部分公共運輸、卡車司機與核電廠技術人員的工會表示，將持續輪流罷工，不再像1月時罷工時間較短、造成影響較小。

法國電力公司（EDF）說，由於工作人員參與罷工，核電廠和其他電廠的發電量7日合計減少9.9 GW。根據電網營運商RTE的資料，這相當於正常發電量少掉18%。法國也因此被迫向鄰國進口電力。

Kepler分析師德維甘指出，這是有史以來對能源造成最大衝擊的罷工之一。

此外，作風強硬的CGT工會表示，道達爾能源（TotalEnergies）和埃索（Esso）的煉油廠作業和運輸都受影響。埃索發言人另指出，運輸確實在6日傍晚開始受罷工影響，預期受阻時間為48小時，但不影響生產，「埃索將竭盡所能對客戶維持供給，降低這場抗議年改的全國罷工所造成的影響」。

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