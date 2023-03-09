油價應聲跌 銅金價也重挫

聯準會（Fed）主席鮑爾 表示準備在必要時加快升息腳步，美元和美債殖利率 應聲走高，原油創下1月初來最大跌幅，跌破技術支撐線，銅價創一周多來最大跌幅，黃金跌至一周低位。以下是整理自彭博的商品行情：

油價重挫

鮑爾說Fed升息可能比預期更高的談話，讓已受美國庫存增加以及中國經濟成長目標不及預期所打擊的原油市場更加悲觀。西德州中級原油（WTI）終結五連漲，跌破50日和100日均線。

WTI 4月原油期貨下跌2.88美元，結算價報每桶77.58美元；布蘭特原油5月期貨價格下跌2.89美元，結算價報每桶83.29美元。

「如果Fed決定，我們要扼殺通膨到底，而且為了達到這一目標，把利率上調到讓整個經濟都吃苦頭的地步，那會對GDP不利，」CFRA Research股票研究副主管Stewart Glickman說，「石油需求與GDP相關，因此這對油價不利」。

基本金屬下挫

銅價創一周多來最大跌幅，美元和美國公債殖利率上漲，銅等以美元計價的金屬承壓。銅面臨的其他壓力還包括，對最大消費國中國需求放緩的疑慮，以及供應限制有望緩解，因秘魯出口預計將在幾天內恢復正常。

倫敦時間下午5:51，倫敦所有金屬均下跌，其中，銅價下跌1.8％，結算價報每噸8763.50美元

貴金屬下跌

黃金跌至一周最低，美元和美國國債殖利率走高，對金價 構成壓力，金價一度下跌1.8％，為2月3日以來最大跌幅。

儘管面臨利率上升帶來的壓力，近幾個月來央行的強勁需求為金價提供了支撐。周二的數據顯示，2月，中國連續第四個月增加黃金儲備，在美元強勢減弱之際，加入了其他亞洲國家增加黃金儲備的行列。土耳其近期也是主要買家之一。

「在2023年，我們需要同時考慮總經和需求方面的因素，但新的趨勢線表明，黃金對殖利率變化的反應可能比2022年更敏感，」 摩根史坦利在報告中表示，「央行的購買可能放緩，但珠寶和科技需求可能會因中國的重新開放而得到提振。」

紐約時間下午3:02，現貨黃金下跌1.7％至每英兩1,815.10美元；紐約商品交易所4月黃金期貨下跌1.9％，結算價1820美元。白銀、白金和鈀金均下跌。