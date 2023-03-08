Fed主席鮑爾直言可能還會升息 美元觸及三個月高位

美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。 （路透）

美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾 出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息 ，並將利率 調至更高水準。升息將提高投資美元的報酬率，有利於美元升值。

路透報導，美元兌歐元匯率8日一度升至兩個月高點的1歐元兌1.0524美元，英鎊、瑞典克朗、挪威克朗、人民幣、加幣、澳幣和紐元也都創下數月來低點。

美元兌日圓也在同日升破200日移動均線，為今年來首見，最多升值0.5%，達到近三個月高點的1美元兌137.9日圓。

鮑爾7日在國會山莊向議員表示，近來美國的經濟數據比預期強勁，因此未來升息的速度和規模可能需要增加，這導致了對美國短期利率預期的激升。

此外，鮑爾發言所引發的擔憂，也導致國際油市跌幅擴大。布蘭特原油期貨8日盤中下跌0.7%至每桶82.61美元；西德州中級原油期貨下滑0.9%至76.82美元。

金價同日也下滑至一周來低點，黃金現貨下跌0.2%至每英兩1,809.5美元；美國黃金期貨下跌0.4%至1,813.4美元。