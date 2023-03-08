我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

Fed主席鮑爾直言可能還會升息 美元觸及三個月高位

編譯易起宇／綜合外電
美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。 （路透）
美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。 （路透）

美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。升息將提高投資美元的報酬率，有利於美元升值。

路透報導，美元兌歐元匯率8日一度升至兩個月高點的1歐元兌1.0524美元，英鎊、瑞典克朗、挪威克朗、人民幣、加幣、澳幣和紐元也都創下數月來低點。

美元兌日圓也在同日升破200日移動均線，為今年來首見，最多升值0.5%，達到近三個月高點的1美元兌137.9日圓。

鮑爾7日在國會山莊向議員表示，近來美國的經濟數據比預期強勁，因此未來升息的速度和規模可能需要增加，這導致了對美國短期利率預期的激升。

此外，鮑爾發言所引發的擔憂，也導致國際油市跌幅擴大。布蘭特原油期貨8日盤中下跌0.7%至每桶82.61美元；西德州中級原油期貨下滑0.9%至76.82美元。

金價同日也下滑至一周來低點，黃金現貨下跌0.2%至每英兩1,809.5美元；美國黃金期貨下跌0.4%至1,813.4美元。

鮑爾 升息 利率

上一則

鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024大選

下一則

才轉鴿又轉鷹？鮑爾葫蘆賣啥藥 市場為何總猜錯

延伸閱讀

鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024大選

鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024大選
道指挫575點 回吐今年漲幅

道指挫575點 回吐今年漲幅
鮑爾：利率可能比預期更高

鮑爾：利率可能比預期更高
鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金