晶片降溫 輝達:企業投資快加碼AI

晶片大廠輝達認為，企業應加碼投資AI。（路透）

全球1月晶片 銷售大幅下滑之際，最近因人工智慧（AI ）題材受激勵的繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）認為，企業應加碼投資AI。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，企業仍在「致力提高運用資金的效率」，她認為，企業追求效率不應靠撙節，而是要更多投注於AI技術。

輝達上季財報與財測均分析師 預期，說明輝達搶進AI處理器領域的戰略，有助公司應對個人電腦（PC）晶片需求不振的衝擊。此外，美銀分析師艾莉雅日前也把輝達的目標價由215美元上調至255美元，並維持「買入」評級。美銀也預估，生成式AI的採用，將使AI加速器的潛在市場規模在2027年時比目前增加三倍。

柯蕾絲7日在摩根史坦利科技媒體和電信會議上說：「AI正處於轉折點。我們現在已經進入生成式AI的時點，特別在OpenAI的ChatGPT方面，大家了解到，光是一些最簡單的情況下就能使他們受益，無論從消費者的使用案例，或是從企業思考他們如何在自己的環境中發展AI，都有益處。」

柯蕾絲認為，撙節未必都是省錢的最好辦法，她指出，最近對ChatGPT的興趣大增，已加重很多公共伺服器的容量負荷。

柯蕾絲說：「無論怎麼看，增進運算能力向來能大大提升效率和資金運用。如此一來，不僅可以在運算方面更有效率了，支出也更少。」

晶片客戶如今繼續減少支出。美國半導體工業協會（SIA）上周五公布，1月全球晶片業銷售額從去年同期的436億美元下降18.5%至413億美元，也比2022年12月的436億美元下降5.2%。

SIA總裁暨執行長紐佛指出，儘管2022年銷售額創下新高，但全球半導體市場去年下半年已大幅降溫，這樣的趨勢在今年1月仍是如此。但他也強調，儘管目前出現短期周期性向下趨勢，由於晶片在推動當前和未來的關鍵技術中扮演的角色不斷增加，半導體市場的長期前景依然強勁。」

伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon指出，從SIA的數據來看，月比數據比典型的季節性變化更糟。而對輝達來說，儘管遊戲方面面臨的阻力和近期對中國信心不足，「資料中心、軟體和汽車領域的機會仍處於初期而且鉅大」。