我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

晶片降溫 輝達:企業投資快加碼AI

編譯劉忠勇／綜合報導
晶片大廠輝達認為，企業應加碼投資AI。（路透）
晶片大廠輝達認為，企業應加碼投資AI。（路透）

全球1月晶片銷售大幅下滑之際，最近因人工智慧（AI）題材受激勵的繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）認為，企業應加碼投資AI。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，企業仍在「致力提高運用資金的效率」，她認為，企業追求效率不應靠撙節，而是要更多投注於AI技術。

輝達上季財報與財測均分析師預期，說明輝達搶進AI處理器領域的戰略，有助公司應對個人電腦（PC）晶片需求不振的衝擊。此外，美銀分析師艾莉雅日前也把輝達的目標價由215美元上調至255美元，並維持「買入」評級。美銀也預估，生成式AI的採用，將使AI加速器的潛在市場規模在2027年時比目前增加三倍。

柯蕾絲7日在摩根史坦利科技媒體和電信會議上說：「AI正處於轉折點。我們現在已經進入生成式AI的時點，特別在OpenAI的ChatGPT方面，大家了解到，光是一些最簡單的情況下就能使他們受益，無論從消費者的使用案例，或是從企業思考他們如何在自己的環境中發展AI，都有益處。」

柯蕾絲認為，撙節未必都是省錢的最好辦法，她指出，最近對ChatGPT的興趣大增，已加重很多公共伺服器的容量負荷。

柯蕾絲說：「無論怎麼看，增進運算能力向來能大大提升效率和資金運用。如此一來，不僅可以在運算方面更有效率了，支出也更少。」

晶片客戶如今繼續減少支出。美國半導體工業協會（SIA）上周五公布，1月全球晶片業銷售額從去年同期的436億美元下降18.5%至413億美元，也比2022年12月的436億美元下降5.2%。

SIA總裁暨執行長紐佛指出，儘管2022年銷售額創下新高，但全球半導體市場去年下半年已大幅降溫，這樣的趨勢在今年1月仍是如此。但他也強調，儘管目前出現短期周期性向下趨勢，由於晶片在推動當前和未來的關鍵技術中扮演的角色不斷增加，半導體市場的長期前景依然強勁。」

伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon指出，從SIA的數據來看，月比數據比典型的季節性變化更糟。而對輝達來說，儘管遊戲方面面臨的阻力和近期對中國信心不足，「資料中心、軟體和汽車領域的機會仍處於初期而且鉅大」。

AI 晶片 分析師

上一則

中國各省市拚經濟 接連赴港招商

下一則

亞洲央行貨幣政策 大分歧

延伸閱讀

蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片

蘋果新款13、15吋MBA筆電 傳都搭載台積電操刀的M3晶片
英特爾衝刺高速傳輸 台廠祥碩、群聯、譜瑞營運將進補

英特爾衝刺高速傳輸 台廠祥碩、群聯、譜瑞營運將進補
全球晶片今年銷售額料減5% 中國需求緩解歐美衰退

全球晶片今年銷售額料減5% 中國需求緩解歐美衰退
憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中