澳洲央行升息1碼後放鴿 暗示暫停升息 澳幣急貶

澳洲央行7日連續第十次升息。 （美聯社）

澳洲央行 一如市場預期，今（7）日宣布升息 25個基點（1碼），現金利率調高至3.6%，是2012年5月以來最高水準。不過，澳洲央行的聲明措辭放「鴿」，表示未來緊縮政策將取決於後續的經濟數據，暗示可能暫停升息周期，澳幣匯率應聲急貶

在央行發表聲明後，澳幣盤中一度貶值0.5%，貶幅稍後收斂至0.27%，報0.6712澳幣兌1美元，澳洲公債殖利率也下滑。

澳洲央行已經連續十次在利率會議後升息，自去年5月迄今累積升息3.5個百分點，是1989年以來最激烈的資幣緊縮行動。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示：「在評估需要進一步升息的時機和幅度時，理事會將密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢以及通貨膨脹和勞動力市場的前景。」

澳洲聯邦銀行澳洲經濟部門主管阿爾德表示，央行聲明內加入評估「時機」，代表澳洲央行決策委員會還沒想過要在4月調高現金利率。市場應該視4月的決策會議是「動態的」，而澳洲央行可能暫時不行動。

彭博資訊分析，洛威的說辭暗示，未來升息的時機與幅度將連結經濟數據。2月澳洲經濟數字不如預期，經濟成長和通膨率減緩，且失業率上升，代表央行的緊縮行動已開始影響經濟活動。

洛威表示：「月度消費者物價指數（CPI）顯示通貨膨脹已經觸頂。」「由於全球情勢和澳洲需求轉趨疲軟，預計未來幾個月商品價格通貨膨脹可望緩和。」