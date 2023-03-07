我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

高盛：Q4油價上看100美元

編譯洪啟原／綜合報導
沙國銷亞洲油價。(資料來源:ARAMCO、彭博資訊)
沙國銷亞洲油價。(資料來源:ARAMCO、彭博資訊)

沙烏地阿拉伯調高銷往亞洲和歐洲的原油價格，顯示沙國看好這兩個地區需求上揚。有高盛分析師表示對油價相當有信心，看好布蘭特第4季漲到每桶100美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）調漲4月銷往亞洲的大部分阿拉伯輕原油定價，每桶價格比指標性的杜拜／阿曼原油價格溢價2.5美元。這是沙國第二個月調漲對其最大市場亞洲的售價。這波漲價比3月的官訂原油售價（OSP）提高0.5美元。

Aramco並調高運往亞洲的重原油售價，每桶比指標性基準油價溢價0.75美元，且較3月售價調高2.5美元。

Aramco賣給美國顧客的售價維持不變，但銷往歐洲西北部和地中海地區的原油售價，每桶調漲多達1.3美元。Aramco執行長納瑟表示，他看到市況扭轉，指出中國大陸的需求非常強勁，歐洲和美國也很不錯。

紐約西德州油價6日盤中下跌1.5%，報每桶78.45美元，倫敦布蘭特油價下挫1.57%，每桶報84.48美元。布蘭特原油今年來下跌1%，至略高於每桶85美元，遠低於2022年中的大約115美元，歸因於全球經濟放緩，和各國央行升息對抗俄烏戰爭引發的供應中斷。

儘管如此，高盛集團大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）相信未來12至18個月油價將會大漲。他說，隨著原油庫存下降和貨幣供應穩定，預估第4季布蘭特將漲到每桶100美元。

油價 高盛 沙烏地阿拉伯

上一則

特斯拉再降價 Model X大減1萬元

下一則

瑞信持續虧損 大股東出走

延伸閱讀

沙烏地阿拉伯調高4月銷亞洲油價 連續第二個月漲價

沙烏地阿拉伯調高4月銷亞洲油價 連續第二個月漲價
油價漲 美國原油出口創紀錄 中PMI推升鋁銅等工業金屬

油價漲 美國原油出口創紀錄 中PMI推升鋁銅等工業金屬
全國油價頻降 南加油價卻已連漲23天

全國油價頻降 南加油價卻已連漲23天
3烏雲罩頂 油價想漲也難

3烏雲罩頂 油價想漲也難

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走