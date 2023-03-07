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瑞信持續虧損 大股東出走

編譯林奇賢／綜合報導
瑞信大股東漢瑞斯資產管理公司表示，已出清瑞信持股，與該銀行劃清界線。（路透）
瑞信大股東漢瑞斯資產管理公司表示，已出清瑞信持股，與該銀行劃清界線。（路透）

瑞士信貸（Credit Suisse）大股東漢瑞斯資產管理公司（Harris Associates）表示，已出清瑞信持股，與該銀行劃清界線。漢瑞斯高層透露，瑞信持續虧損、客戶出走，卻無力止血，令人失去耐心。

漢瑞斯副董事長暨投資長赫羅（David Herro），多年來是瑞信最著名的支持者之一。先前就算瑞信爆發一連串醜聞，仍對瑞信不離不棄。去年8月申報文件顯示，該公司持有瑞信約10%的股份。

瑞信股價2日盤中跌到史上最低的2.52瑞郎，如今股價約落在2.78瑞郎附近，過去兩年來慘跌77%。

如今赫羅接受英國金融時報（FT）訪問時說，瑞信去年10月底辦理規模40億瑞郎（43億美元）的增資案後，沙烏地國家銀行取代漢瑞斯、成為瑞信最大股東，漢瑞斯當時便開始減持瑞信股份，如今已完全出清。

赫羅表示，瑞信的未來令人質疑，因此財富管理部門已掀起資金出走潮。瑞信去年第4季遭客戶贖回1,110億瑞郎，尤其是在瑞信爆出陷入財務危機的傳聞後。

他也說：「我們擁有許多其他投資選項。利率攀升，意味歐洲金融業大多朝另一個方向邁進。為何其他金融機構的資本都在增加時，要去投資一個在消耗資本的公司？」。

顯然瑞信所進行大刀闊斧的整頓計畫，包含分拆其投銀部門、加強財管業務，未讓赫羅埋單。而瑞信推動分拆過程的成本和欠缺透明度，最令他感到受挫。

申報文件顯示，漢瑞斯2002年以不到30瑞郎、首次買進瑞信股票，在2008年金融危機爆發前賣光持股，出售價格落在60~70瑞郎之間。隨後漢瑞斯又在2009年期間，當瑞信股價跌到約23瑞郎時買回。

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