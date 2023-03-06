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Libor利率衝破5% 逾15年來首見

編譯林奕榮／綜合外電
Libor利率6日升破5%，為2007年12月來首見。 （路透）
Libor利率6日升破5%，為2007年12月來首見。 （路透）

三個月期倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）的利率6日衝破5%，主因市場對美國聯準會（Fed）緊縮政策的預期，推升這項全球借貸基準自2007年12月以來首次升破這個關卡，反映流動性趨於緊縮。

依據彭博資訊的報價，三個月期Libor的利率6日上漲2.4個基點，升至5.008%；Libor與銀行隔夜拆款利率（OIS）的利差，則由前一個交易日的1.7個基點擴大至3.2個基點。

Libor將在今年6月30日前逐步退場，但近來市場對Fed利率前景的預期，推升Libor利率竄升。交易員不僅預期Fed的終端利率將升至更高水準，更認為Fed把利率維持在此水準的時間會比原先預期的更長。

Libor利率隨其他短期利率波動，但還受其他因素影響，包括商業票據的交易狀況以及更廣泛的信用條件。不過，銀行商業票據與Libor的利差，相較於與隔夜拆款利率的利差，實際上已經縮小，原因是發行量清淡以及投資人另尋現金投資標的。

Libor原定在2021年底退場，但監管當局決定延長部分以美元結算Libor的金融產品退場期限一年半，因為在2021年底前發行的部分Libor合約，截止期限是到2023年6月。Libor拓場後，將由Fed的擔保隔夜融資利率（SOFR） 取代美元Libor。

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