日經：電動車概念帶動下 泰達電市值超越母公司台達電

泰達電搭上全球電動車熱潮，如今市值已超越母公司台達電。（路透）

台達電旗下泰國 子公司泰達電搭上全球電動車 熱潮，如今市值不僅超越母公司台達電，還成為泰國股市最有價值的上市公司。

據日經新聞報導，過去一年，泰達電股票飆漲163%，上周四首度突破1,000泰銖（約29美元）。今年1月，市值超越泰國觀光業的台柱、目前全球最有價值的機場營運商泰國機場公司（Airports of Thailand），成為泰國最大的上市公司。

泰達電看好EV業務，早在比亞迪、長城汽車和特斯拉等電動車製造商進軍泰國之際，即計劃將EV事業擴增一倍。泰達電在電動和混合動力車的零組件供應上占有先機，早在疫情爆發前，即進軍EV市場，提供電源轉換器，長期目標是供應控制電動車速度和扭力的整套電力驅動系統。

泰國政府2020年2月成立一個委員會，希望改造當地已成熟的汽車供應鏈，為生產電動車在內的零排放車輛做好準備。

據日經報導，投資 人一開始對政府的努力不感興趣，而新冠肺炎疫情更進一步抑制了投資人的信心。不過，長城汽車2020 年從通用汽車（GM）收購組裝廠後開始生產，比亞迪去年9月也簽署協議在泰國成立東南亞第一個生產基地後，電動車成為投資人熱議的話題。

去年2月，泰國政府宣布電動車獎勵計劃，將進口關稅降低多達40%，將乘用車的修訂消費稅從 8% 降至 2%，還為買家提供每輛車70,000到150,000泰銖的現金補貼。

台達電董事長海英俊2月23日告訴投資人， 2009年開始投資電動車領域以來，電動車事業今年將首度實現獲利。海英俊表示，泰達電今年將在匈牙利建立一家新工廠，以滿足電動車和伺服系統供應鏈在地化的需求。目前為止，電動車領域仍只是台達電事業的一小部分。

泰達電去年淨利增加129%，並對未來六個月維持正面展望。泰達電也是疫情導致供應鏈瓶頸的受益者，電力電子業務部門去年貢獻77%的營收。

不過，投資人質疑，泰達電股價是被業績無關的因素和電動車概念所推高，並不值目前高達78.53倍、較最接近對手高出將近一倍的本益比。