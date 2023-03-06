我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

日經：電動車概念帶動下 泰達電市值超越母公司台達電

編譯劉忠勇／綜合外電
泰達電搭上全球電動車熱潮，如今市值已超越母公司台達電。（路透）
泰達電搭上全球電動車熱潮，如今市值已超越母公司台達電。（路透）

台達電旗下泰國子公司泰達電搭上全球電動車熱潮，如今市值不僅超越母公司台達電，還成為泰國股市最有價值的上市公司。

據日經新聞報導，過去一年，泰達電股票飆漲163%，上周四首度突破1,000泰銖（約29美元）。今年1月，市值超越泰國觀光業的台柱、目前全球最有價值的機場營運商泰國機場公司（Airports of Thailand），成為泰國最大的上市公司。

泰達電看好EV業務，早在比亞迪、長城汽車和特斯拉等電動車製造商進軍泰國之際，即計劃將EV事業擴增一倍。泰達電在電動和混合動力車的零組件供應上占有先機，早在疫情爆發前，即進軍EV市場，提供電源轉換器，長期目標是供應控制電動車速度和扭力的整套電力驅動系統。

泰國政府2020年2月成立一個委員會，希望改造當地已成熟的汽車供應鏈，為生產電動車在內的零排放車輛做好準備。

據日經報導，投資人一開始對政府的努力不感興趣，而新冠肺炎疫情更進一步抑制了投資人的信心。不過，長城汽車2020 年從通用汽車（GM）收購組裝廠後開始生產，比亞迪去年9月也簽署協議在泰國成立東南亞第一個生產基地後，電動車成為投資人熱議的話題。

去年2月，泰國政府宣布電動車獎勵計劃，將進口關稅降低多達40%，將乘用車的修訂消費稅從 8% 降至 2%，還為買家提供每輛車70,000到150,000泰銖的現金補貼。

台達電董事長海英俊2月23日告訴投資人， 2009年開始投資電動車領域以來，電動車事業今年將首度實現獲利。海英俊表示，泰達電今年將在匈牙利建立一家新工廠，以滿足電動車和伺服系統供應鏈在地化的需求。目前為止，電動車領域仍只是台達電事業的一小部分。

泰達電去年淨利增加129%，並對未來六個月維持正面展望。泰達電也是疫情導致供應鏈瓶頸的受益者，電力電子業務部門去年貢獻77%的營收。

不過，投資人質疑，泰達電股價是被業績無關的因素和電動車概念所推高，並不值目前高達78.53倍、較最接近對手高出將近一倍的本益比。

Eastspring Thailand 投資長 Yingyong Chiaravutthi 告訴日經：「市值高於母公司，這沒有道理，所以我們對這檔股票看法保守。」

泰達電市值去年底即超越台達電。（取材自彭博）
泰達電市值去年底即超越台達電。（取材自彭博）

電動車 泰國 投資

上一則

南韓官方成立基金會來補償二戰強制工 化解韓日貿易爭端

下一則

沙烏地阿拉伯調高4月銷亞洲油價 連續第二個月漲價

延伸閱讀

路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快

路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快
中國2月新能源汽車銷量回升 比亞迪一家占比近4成

中國2月新能源汽車銷量回升 比亞迪一家占比近4成
迎擊特斯拉 比亞迪車降價搶市

迎擊特斯拉 比亞迪車降價搶市
中國新能源車價格戰開打 比亞迪最高降近3000美金

中國新能源車價格戰開打 比亞迪最高降近3000美金

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力