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ECB下周升息2碼 箭在弦上

編譯易起宇／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德 （路透）
歐洲央行總裁拉加德 （路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，由於歐元區核心通膨短期仍將居高不下，下周「非常、非常可能」再次升息2碼。專家指出，這番言論形同為本月決策定調。

拉加德接受西班牙媒體Vocento訪問表示，「我們非常可能將升息2碼」，「我們在上次的貨幣政策會議已暗示這個決定，我們近日看到的所有數據，正在證實我們非常、非常可能採取這樣的升息行動」。ECB預定16日舉行利率決策會議。

她警告，儘管整體通膨率將在未來幾個月下滑，但剔除食物和燃料價格的核心通膨率，仍可能持續高得令人不安，「短期之間，核心通膨率將居高不下」。

ECB去年7月來已整整升息3個百分點（12碼），目前主要再融資利率為3%，邊際放款利率為3.25%，存款利率為2.5%，現在拉加德又說本月「非常可能」再升2碼。不過，3月後的升息計畫就沒那麼確定。

拉加德在ECB官網5日刊登的一篇訪問中說：「我不能告訴你利率會升到多高，但我知道將比現在還高。我們還有許多工作要做。」

由於歐元區2月通膨率仍是ECB 2%目標的四倍多，核心通膨也達到創紀錄的5.6%，摩根史坦利、美銀全球研究公司、法國巴黎銀行及巴克萊銀行都已上修ECB的利率高峰預測，預估ECB的存款利率將在4%攀峰，比目前的2.5%高出6碼。

此外，ECB也將在下周公布利率決策後，發表新的經濟預測，但拉加德並未透露細節，「我預期今年經濟成長將比去年第4季的停滯略為好轉」，「ECB幕僚的預測並不包含2023年陷入衰退。我們預期今年全年經濟都將是正成長、經濟活動也增加，雖然確實仍有龐大的不確定性」。

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