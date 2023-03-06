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在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

原生塑膠太便宜 氾濫主因

編譯黃淑玲／綜合報導

塑膠的成本便宜到可以忽略，加上耐用與多功能的特性，讓它在現代人的生活中無所不在，又難以擺脫，形成一大環保災難。

每年，在掩埋場、焚化爐和流出到海洋中的塑膠垃圾，多達3.54億噸，想減量，是個挑戰，也阻礙減碳目標達成。

對消費品廠商而言，由於維權股東與政府施壓，可口可樂、雀巢和億滋國際（Mondelez）等使用塑膠的大戶都承諾減少使用新塑膠，計劃產品包裝上增加更多回收材料。雀巢公關主管羅素表示，雀巢期望2025年之前減少三分之一的原生塑膠使用量；可口可樂目標2030年讓包裝使用50%回收材料。

儘管大廠設下減塑目標，實際情況卻顯示，其他許多公司使用更多塑膠，其中癥結在於，在消費品塑膠包裝中，採用新的原生塑膠的成本遠低於回收塑膠。

以清潔劑、洗髮精、機油、牛奶所使用的HDPE塑膠容器為例，根據道瓊旗下化學品市場分析公司的資料，1磅（0.45公斤）原生HDPE現在只需要0.54美元成本，回收的塑料卻要1.33美元，等於貴了146%；相較下，回收塑料成本在2018年的溢價為31.3%，當時廠商較能夠吸收高出的成本。

澳洲非營利組織Minderoo基金會的報告指出，2019年到2021年，以原生材質製造的單次使用塑膠品數量是回收材質的15倍。與2019年相比，2021年多出了660萬噸的垃圾。廠商想要扭轉局面來達成永續環保目標的另一個做法是，把價位較高的回收材質成本轉嫁給消費者，但瑞典隆德大學化學工程師鮑爾說，「基於諸多理由，廠商很難這麼做」，因為回收材料的供應緊縮且價格高。

可口可樂 減碳 澳洲

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