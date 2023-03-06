歐盟扮推手 帶領全球減塑

歐盟已開始推動包裝減塑，也希望說服其他國家跟進。圖為環保團體在歐盟總部前放置「塑膠袋怪獸」以示抗議的資料照片。（美聯社）

改革塑膠產業困難重重，但歐盟 不僅願意以身作則，還希望發揮主導作用，將在聯合國 今年5月就減塑行動召開的第二輪談判中，說服其他國家跟進。

彭博資訊報導，歐盟執委會去年11月提出全面性的包裝規定，要求在歐盟成員國銷售產品的企業，所用的包裝要易於重複使用、回收、甚至做成堆肥。在2030年前，外帶食物、冷熱飲、酒類的包裝，必須至少有部分是可重複使用。這項規定將對包裝不必要的空間設限。歐盟設的整體目標是，2030年的包裝垃圾較2018年減少5%，2040年則減少15%。

這些政策大多也能在歐盟呈交聯合國的提案中找到。聯合國在兩年內會召開五輪談判，目標是在2024年底前擬定具法律約束力的全球減塑條約，去年已召開首輪談判，下輪談判在5月29日至6月2日舉行。

塑膠產業相當複雜且遍布全球，因此改革也非常困難。歐盟願意蹚這渾水，儘管對聯合國減塑協議的願景必須讓100多個其他國家配合，但歐盟的影響力不容忽視，有機會讓歐盟的標準成為實質上的全球標準。

歐盟過去四年來便透過立法和談判，開始說服各國降低對一次性塑膠、原生塑膠的倚賴。歐盟勾勒的願景，主要是對用於塑膠的最有害化學物質，制定一套全球性的規定、提高可回收的內容物與重複使用性，甚至嚴格管控塑膠生產。

全球並非只有歐盟對塑膠採取行動。像孟加拉，在2002年成為全球首個全面禁止使用塑膠袋的國家，而歐盟指令只是鼓勵減少使用。

但歐盟的立法是針對包裝整體，而非只聚焦於塑膠，這別具意義，也反映歐盟盼透過「綠色外交」來影響全球環境政策。

歐盟環境專員辛克維丘斯說，公眾輿論也有助於此，而且在某地有效的解決方法，可成為其他國家的公民施壓當地政府的素材。一些歐盟成員國已走在前頭，例如法國對蔬果和速食店使用塑膠包裝禁令在今年上路。

不過，在某個程度上，歐盟是不得不這麼做，因為能接納歐盟成員國塑膠垃圾的地方愈來愈少。大陸多年來一直是塑膠垃圾的主要接收國，進口全球約一半塑膠垃圾，直到2017年勒令禁止，而泰國 和土耳其也已跟進。此外，歐洲議會1月批准禁止將塑膠垃圾出口至開發中國家的法律。