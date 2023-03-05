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封面故事／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

安謀目標在美籌資至少80億美元 今年稍後上市

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，軟銀集團旗下的安謀（Arm）目標在美籌資至少80億美元 。（路透）
知情人士透露，軟銀集團旗下的安謀（Arm）目標在美籌資至少80億美元 。（路透）

知情人士5日透露，軟銀集團旗下的英國晶片設計業者安謀（Arm）可能尋求今年在美國首次公開發行股票（IPO）籌資至少80億美元，這樁IPO預期將是美股今年的熱門上市案。

路透引述消息人士報導，安謀預期在4月底秘密遞交IPO文件，今年稍後掛牌上市，確切時間將依照市場狀況而定。

軟銀已經挑許四家銀行協助這次的IPO，包括高盛集團、摩根大通、巴克萊銀行與瑞穗金融集團預期成為這樁案子的主要承銷商，但還沒有銀行獲選為「主承銷商」地位。

關於承銷銀行的消息最早是由澳洲金融評論報在5日稍早報導。

消息人士說，關於安謀IPO的相關準備預料近日內將在美國啟動，估值區間還沒有敲定，但安謀希望能在這次的股票銷售期間，讓公司估值超過500億美元。

巴克萊、摩根大通和軟銀並未回覆置評請求；安謀、高盛與瑞穗金融集團不願置評。

若安謀今年能成功上市，將提振IPO市場。從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭引發市場動盪、科技股龐大拋售潮湧現後，IPO市場就大致「冰封」。

IPO市場上月短暫回暖，包括太陽能科技公司Nextracker與中國大陸感測器製造商禾賽集團在美股上市，但投資人依然對押注新股票審慎以待。IPO顧問人士預期，直到今年下半年之前，資本市場都難以見到全面蓬勃復甦。

安謀上周表示今年目標只在美國上市，這澆熄英國政府希望安謀能夠重回倫敦股市掛牌的希望。

軟銀在去年把安謀以400億美元賣給繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的交易案告吹後，就一直推動讓安謀掛牌上市。

股票 高盛 摩根大通

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