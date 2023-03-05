我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支

編譯黃淑玲／綜合外電
據傳鴻海將在印度大舉擴張，加速在中國以外的生產多樣化。 （路透）
據傳鴻海將在印度大舉擴張，加速在中國以外的生產多樣化。 （路透）

華爾街日報報導，鴻海正考慮在印度大舉擴張，包括開設新廠、提高iPhone組裝數量，進一步加速中國以外的生產多樣化。知情人士表示，鴻海計劃2024年時將印度組裝iPhone的年產量，提高到2,000萬支，僱工人數將增加兩倍至10萬人。

華爾街日報4日引述印度政府高層官員等消息來源指出，鴻海打算擴大印度南部清奈廠的生產規模。目前該廠的iPhone年產量約600萬支。

知情人士說，除了清奈所在的坦米爾那都省（Tamil Nadu），鴻海也計劃在卡納塔卡省（Karnataka）設立新的生產工廠，組裝iPhone等產品；另外，鴻海也正考慮在海德拉巴市（Hyderabad）建新廠，並在印度為半導體事業建造碳化矽製造廠與封裝廠。

印度貿易部長今年1月表示，希望印度占iPhone組裝的比率能從目前的5~7%提升至25%。

鴻海與蘋果均未對華爾街日報的相關報導置評。

鴻海董事長劉揚偉本周訪問印度期間，造訪了位於卡納塔卡省的班加羅爾與泰倫加納省（Telangana）省的海德拉巴，也前往首都新德里拜會印度總理莫迪。劉揚偉在拜訪印度後聲明表示，正尋求與印度在新領域合作，例如半導體研發和電動車（EV）。

莫迪政府近年來推出數十億美元的獎勵措施，希望吸引全球製造商到印度設廠。

新冠疫情封鎖措施導致蘋果公司供應商在中國的生產數度中斷後，蘋果一直敦促供應商把生產基地分散到中國以外地區。

印度 鴻海 iPhone

上一則

Fed鴿派官員「放鷹聲」 凝聚加強緊縮共識

下一則

經濟學者認為中國今年成長目標保守、審慎且務實

延伸閱讀

蘋果悄更新1功能 「關閉它」關閉恐遭限制充電

蘋果悄更新1功能 「關閉它」關閉恐遭限制充電
頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜

頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜
搶吃蘋果出包 京東方恐無緣iPhone 15和iPad的OLED訂單

搶吃蘋果出包 京東方恐無緣iPhone 15和iPad的OLED訂單
iPhone 15渲染圖曝光 Pro Max恐成「歷代最厚」

iPhone 15渲染圖曝光 Pro Max恐成「歷代最厚」

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市