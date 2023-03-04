貨櫃長約砍價1/3 比預期少

華爾街日報報導，目前大型貨櫃航商取得的長約運價，已比去年合約低了約三分之一。(路透)

全球航運業正面臨各國出口劇減、運費下降等不利情勢，如今還要面臨新年度合約價運費談判大戰。知情人士透露，國際海運界盛會TPM（泛太平洋海事會議）傳出目前大型貨櫃航商取得的新年度長約運價，約比去年合約價低三分之一，跌幅比市場預期小，不過，合約期最短只有兩到三個月。

業界人士分析，市場現在貨量減少，氣氛過度悲觀，日前舉行TPM年度大會，船貨雙方展開激烈攻防，業界傳出的訊息，美國線運價雖然重挫，然而船商在合約價格的部分卻無意讓步，僅比去年少三分之一，雖然合約簽約時間由年約縮短為季約或是半年約，美國線長約跌幅比市場預期還小，對於全球航運業界來說是一大利多。

此外，上海出口貨櫃運價指數 （SCFI）3日最新報價連續八周下跌，指數為931.08點，周跌幅1.65%，跌幅較上周的2.87%收斂，築底味道漸濃。尤其，剛落幕（泛太平洋海事會議）新年度的合約價跌幅比市場預期少，業界認為運價止跌時間就在近期。

華爾街日報報導，過去航商協商的合約時間通常為一年，但船運數據供應商Xeneta首席分析師 桑德指出，正在加州長堤舉行的TPM年會，卻出現協商期最短兩到三個月的合約，這是前所未見，顯見在運價急速變動後，「風向已完全轉變，貨主現在在談判中占上風」，合約價的談判將是船商今年最大的苦痛。分析師指出，船商未來幾周在新年度的運價合約談判，為吸引新客戶、或留住現有的客戶，有可能會砍價格搶客戶。丹麥Vespucci海事公司執行長詹申認為，過去五個月來的需求崩塌，正引發沒人樂見的價格戰，貨櫃航商也開始積極取消航次降低供給當中。

航運巨擘馬士基與地中海航運在過去三個月已將亞洲─美國線運能縮減三分之一，亞洲─歐洲線縮減20%，貨櫃輪取消數十個航次。整個航運業也閒置約7%的貨櫃船運能。

中國大陸各大港口貨量大幅減緩，空貨櫃疊到六層高，貨櫃車也無櫃可運，船公司打算將數十艘租用的貨輪還給船東。大陸去年12月出口量比前年同期減少近10%，促使全球貨櫃費率盤旋下降。

航運業面對的一大不確定因素，就是亞馬遜、目標百貨、家德寶等美國零售業 者如何行動。如果美國消費者持續花錢，則零售業的超額庫存將逐漸去化，貨運需求也將恢復；但若美國經濟萎縮，預料運費可能跌破損益平衡價，且同業間將再度引爆運價戰。