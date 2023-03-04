漢莎航空轉盈 重金買飛機

漢莎航空預期今年旅遊市場持續反彈。（歐新社）

歐洲地區最大航空集團德國漢莎航空（Lufthansa），3日加入其他歐洲主要航空公司行列，也預期今年旅遊市場持續反彈，集團全年盈餘將更加「顯著改善」，去年的營運則已明確報捷。

漢莎航空周五發布的財報顯示，集團去年全年經調整的稅息前盈餘（EBIT）為15億歐元（16億美元），比起2021年的虧損16億歐元已大幅復甦。2022年旅客數量倍增至1.02億人次，淨營收也成長近一倍，足見疫後航空旅行需求快速回溫。執行長史波說：「漢莎回來了。只花一年時間，我們已經達成史無前例的財務好轉。2023年航空旅行將持續興旺。」

利多消息激勵漢莎股價 ，周五盤中大漲逾5%，回到2020年初水準。今年來漢莎股價漲幅達32%，去年全年則上揚26%。

然而漢莎也說，疫情 時大發利市的航空貨運，今年則因為運費走跌，獲利預估會下滑。

漢莎2日宣布，已經向空中巴士和波音訂購了22架長程飛機，牌價總值約為75億美元，預計在2025年開始陸續交機。新機訂單分別是：向空中巴士下單十架A350-1000與5架A350-900，向波音採購七架波音787-9。漢莎也準備重新啟用四架全球最大客機A380，7月起飛航美國航線 。集團指出，即將到來的復活節假期和暑假，航空旅行市場將會特別得好，西班牙、義大利、希臘，以及其他地中海國家都是非常熱門的旅行目的地，北美航線的需求也很高。

漢莎航空是歐洲主要航空公司之中最晚發布去年全年財報的公司。先前法荷航集團（Air France-KLM）與英國航空（British Airways）母公司國際航空集團（IAG），均已預估今年營運能回復到接近疫情前的水準。