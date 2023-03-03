WSJ：大型貨櫃船商今年長約價格跌33% 價格戰蠢動

華爾街日報報導，目前大型貨櫃航商取得的長約運價，已比去年合約低了約三分之一。路透

華爾街 日報（WSJ）報導，一年一度的跨太平洋海事研討會在美國長堤登場，這也是航商與貨主協商長約的傳統場合。知情人士透露，目前大型貨櫃航商取得的長約運價，已比去年合約低了約三分之一，合約期最短甚至破天荒只有兩到三個月，各界也日益擔心航運業是否會進入價格戰。

在TPM會議登場之際，全球航運業主管也正苦於因應新情勢：全球貿易趨緩、貨櫃運價暴跌，全球貨櫃運價已陷入下跌螺旋，Freightos Baltic指數顯示，從中國運送一只貨櫃到洛杉磯的價格本周跌到1,238美元，遠低於去年此時的15,600美元。

知情人士透露，目前大型貨櫃航商取得的長約運價，已比去年的合約低了約三分之一。貨主也說，正取得更低的運價，也不會再有長期的交貨延遲。

過去航商協商的合約期間通常為一年，但船運數據供應商Xeneta首席分析師 桑德（Peter Sand）指出，今年的TPM會議卻在協商最短兩到三個月的合約，這前所未見，「風向已完全轉變，貨主現在在協商談判占上風」，船商今年將遭遇更多運價苦痛。

分析師指出，船商未來幾周可能開始調降運價到低於對手的水準，以吸引新客戶、或留住現有的客戶。丹麥Vespucci 海事公司執行長詹申認為，貨櫃航商取消的航次應該再多一倍，過去五個月來的需求崩塌，正引發沒人樂見的價格戰。

船商紛紛以閒置船舶、返還數十艘租船給船東等措施避免運能過剩。馬士基（A.P. Moller-Maersk）和地中海航運（MSC）已被迫面對新現實，過去三個月來已擱置原訂從亞洲行像美國的三分之一運能，也擱置從亞洲到歐洲的20%運能，取消數十艘船的航次。

數據顯示，貨櫃船運業已閒置約7%的全球船舶運能，這些船若非停在碼頭拉長維修，不然就是在馬來西亞等東南亞 國家外海下錨，船上只留少數船員。

貨櫃航運業也面臨美國消費支出前景的不確定性，如果美國消費者繼續花錢，高積的庫存將迅速消化，進口需求也將恢復，但若經濟萎縮，貨櫃運費預料將跌到低於損益兩平的水準，開啟航商之間的一系列價格戰。

MSC執行長托夫特（Soren Toft）說，庫存水準仍極高，但預期庫存將在第2季略為削減，在下半年帶來成長。他說，MSC將返還多達60艘租船，並報廢一些舊老舊的船隻，以控制運能。該公司已訂購約130艘新船，將在未來三年半逐漸加入船隊。

其他業者則認為貨櫃航運業要花更久時間才能扭轉頹勢。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）2月時說，美國進口商的訂貨量遠低於正常水準，可能需要六到八個月，需求才會開始再度成長。他表示，今年的獲利將低於去年。

全美零售聯盟（NRF）估算，美國2月海運進口量比1月下滑12%，年減26%。