低於預期 全球碳排年增不到1%

最新研究報告顯示，再生能源的需求暢旺，緩解燃煤電廠重新運轉的衝擊，使去年全球碳排放量增幅小於人們先前擔心的水準。不過，總排放量仍再度增加。

國際能源署（IEA）2日公布的報告顯示，2022年全球的二氧化碳排放量為3.21億噸，比前年增加不到1%。

雖然總排放量因此增加至368億噸，創下歷史新高，但在過去一年俄烏戰爭引發能源危機，迫使許多國家重新啟動長期棄用的燃煤和燃油電廠後，增幅已比人們先前擔心的要小。

IEA表示，能源危機引發的化石燃料價格飆漲，和對全球能源供應安全的擔憂，證明了再生能源能帶來幫助。

去年再生能源的持續成長，有助抑制碳排放量的增加。

IEA署長畢羅表示，能源危機的影響並未導致全球排放量如先前擔憂的大幅增加，這歸功於再生能源的大幅成長。若沒有乾淨能源，二氧化碳排放量的增長將會是目前的近三倍。

俄烏戰爭引發的天然氣 價格飆升，導致許多國家轉用較便宜的燃煤和石油 等燃料，造成碳排放量增加。

IEA表示，去年來自天然氣的排放量減少了1.18億噸，但燃煤排放量增加2.43億噸，石油排放量增加2.68億噸。

但以中國為例，雖然該國加緊建設新燃煤電廠，去年開工的燃煤電廠發電量總計50百萬瓩（GW），但中國去年的碳排放量仍微減0.2%，因為該國對再生能源的投資 遠超過對燃煤領域的投資。

IEA的最新數據證明，能源危機不會阻礙再生能源的推廣。俄烏戰爭引發的能源安全顧慮，讓各國加速擺脫對化石燃料的依賴，所有化石燃料需求將在未來十年內觸頂。

IEA表示，去年增加的電力需求有九成可靠再生能源滿足，新增的太陽能和風力發電計畫將可減少4.65億噸的碳排放，其他再生能源來源的增長又可再減少8500萬噸排放。

隨著各國嘗試擺脫使用化石燃料，全球碳排放量近年來已逐漸放緩許多。