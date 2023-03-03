全球3低時代 走向終結

若歐洲和亞洲爭奪液化天然氣，行情勢將再度上漲。(路透資料照片)

俄烏戰爭和美中對立打破供需平衡，進而推升成本，導致全球物價上漲。日經新聞專論指出，這種情況似預告「三低時代」─即低成本、低通膨和低利率走向終結，如此一來，不僅企業高成長和充裕的投資資金將成為歷史，投資人也難再指望在此日趨脫鉤的世界中有較高回報。

這篇以「三低時代走向終結」為題的專欄分析，爆發供應疑慮的開端始於俄羅斯 出兵烏克蘭。俄羅斯不僅占石油 全球產量的一成，也是化肥生產大國。

受歐美經濟制裁等影響，俄羅斯對西方國家的出口陷入停滯，導致行情上漲。

俄烏戰爭爆發已逾一年，依然看不到終點，也改變從必需品到奢侈品的全球商品流動，尤其是能源產品。

歐盟已禁止從俄羅斯進口原油和石油產品，G7也對俄國石油產品實施價格上限。日經認為，設置價格上限旨在持續鎖住俄羅斯，另一方面也是為了確保世界整體的供需穩定。

然而，如果2023年至2024年冬季嚴寒，天然氣勢必再度短缺。另外，中國改變防疫政策帶來的經濟復甦，也構成風險因素。若歐洲和亞洲爭奪液化天然氣（LNG），行情勢將再度上漲。

終結三低時代的另一個要素是美中對立。長達五年的中美對立明顯帶有國安色彩，且正加劇供應鏈脫鉤。

美中對立引發的供應鏈不尋常變化，讓全球付出成本走高的代價。1991年前蘇聯解體後迅速取得進展的全球化，曾創造能從世界各地「低價採購」的狀態，但低成本化的趨勢已走到盡頭。

日經以台積電 為例，在美中對立進一步激化和台灣地緣政治風險的背景下，台積電不惜增加成本，將基地分散到美國和日本。

成本高漲，還將導致全球物價上漲。美歐央行自去年起不斷升息以遏制通膨，但如果物價居高不下，恐怕難以重回低利率時代。