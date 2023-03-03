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WTO示警：本季全球貿易恐持續疲弱

編譯林奇賢／綜合報導
世界貿易組織表示，全球貿易成長疲弱的情況，可能持續至今年第1季。(路透資料照片)
世界貿易組織表示，全球貿易成長疲弱的情況，可能持續至今年第1季。(路透資料照片)

世界貿易組織（WTO）表示，全球貿易成長疲弱的情況，可能持續至今年第1季，但受中國放寬防疫措施的提振，國際貿易活動可望加速回溫。

WTO於1日發布的報告表示，去年12月貨品貿易指標降至92.2，比去年11月的96.2低。這項指標以100為基準，評估數據發布的下一季貿易成長是否符合中期趨勢。

這項指標的幾乎所有次指標都低於趨勢值，例如出口訂單（97.4）、空運（87.8）、電子零組件（84.9）等，而唯一高於趨勢值的是汽車產品（105.8），受惠於在美國、歐洲、日本的強勁銷售。

WTO表示，去年第4季貿易量季比成長「將可能轉為負值」，而今年第1季可能繼續疲弱。這符合近期將2023年全球商品貿易量成長幅度大幅下修至1%的預測。但WTO也說，任何放緩都可能是短暫現象，因為大幅鬆綁防疫限制後，中國港口的貨櫃吞吐量和新出口訂單等，皆已開始回升。

另外，南韓半導體1月庫存較上月增加28%，創下近27年來最大月增速，凸顯科技業持續低迷，將拖累經濟成長。半導體是南韓經濟一大主力，占上月出口總額的12%左右。

南韓2月平均工作日出口年比下降15.9%，寫2020年6月以來最大降幅。整體出口下降7.5%，優於預測的萎縮8.8%，而進口年增3.6%，出現貿易逆差53億美元。 對該國半導體產品需求下降是出口下滑的主要原因。

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