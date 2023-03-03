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特斯拉將減用碳化矽 震撼市場

財經新聞組／綜合報導
特斯拉宣布，下世代電動車將大砍碳化矽用量75%，震撼市場，擔心將顛覆產業。 （本報資料照片）
特斯拉宣布，下世代電動車將大砍碳化矽用量75%，震撼市場，擔心將顛覆產業。 （本報資料照片）

特斯拉1日宣布，下世代電動車將大砍碳化矽（SiC）用量75%。碳化矽等第三代半導體是近年市場追捧的新世代半導體材料，業界原認為是產業下個明日之星，特斯拉用量銳減，震撼市場，擔心將顛覆產業。

碳化矽具有耐高溫、耐高壓等特性，特斯拉一年前還大力倡導，宣稱要擴大採用碳化矽，業界原看好特斯拉領頭下，電動車將是碳化矽龐大出海口。花旗分析師賈迪納直言，特斯拉釋出的訊息碳化矽業者而言，「不太可能只是短期衝擊」，而是長期風險。

特斯拉在短短一年大翻盤，業界傻眼，全球碳化矽龍頭Wolfspeed周四早盤股價重挫逾12%，意法半導體、英飛凌等積極投入碳化矽的國際大廠股價同步大跌。

回顧碳化矽在電動車領域初試啼聲，就是特斯拉率先採用，先行導入在Model 3車款逆變器和車載充電器，從此開啟了碳化矽市場蓬勃發展大門，也讓意法、英飛凌等國際大廠積極搶進。

然而，特斯拉在1日的投資人大會上態度卻大轉彎。特斯拉表示，其創新技術允許該公司能從客製化電晶體封裝，抽出更多熱能，因此將減少在電晶體封裝使用的碳化矽，也已找到讓下一代電動車的動力系統減少使用75%碳化矽，卻不會犧牲汽車效能的方式。

業界憂心，特斯拉拋出碳化矽用量銳減的震撼彈，恐讓更多電動車廠跟進，讓原本蓬勃發展的碳化矽產業面臨豬羊變色危機。

特斯拉並宣布，基於開採造成健康和環境風險的考量，下一代電動車將使用零稀土的永磁馬達。

特斯拉 電動車 股價

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