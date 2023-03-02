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德州禁中國人買房 因中富豪空軍基地旁買13萬畝地

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美國公布晶片法補貼細則 南韓業者須在美中之間做選擇

編譯張佑生╱即時報導
拜登總統藉由晶片法案補貼要求半導體業者選邊站。（路透）
拜登總統藉由晶片法案補貼要求半導體業者選邊站。（路透）

韓國國際廣播電台報導：美國政府當地時間2月28日公佈了晶片補貼申請細則。美國將為對美投資晶片企業提供390億美元的補貼。商務部強調，美國的安全利益是在選擇補貼對象時最優先考慮的條件，即首先考慮企業對美國國家利益的貢獻度，包括能否向包括國防部在內的安全部門穩定供應晶片等。

美國政府重申，若企業在中國、俄羅斯等存在安全擔憂的國家增建工廠或展開合作，將從補貼發放名單中被刪除。

此次公開的補貼細則令計劃在美國增設晶片廠、進行投資的三星電子、SK海力士陷入左右為難的境地。對南韓企業而言，美國和中國均為十分重要的市場。三星電子西安晶片工廠生產40%的NAND閃存晶片。SK海力士將近一半的DRAM產量和約20%的NAND閃存產量也來自中國工廠。然而美國實際上禁止了對中國投資，南韓企業將不得不調整生產策略。

另外，美國還明確提出若與中國進行聯合研究或技術合作，就必須全額退還補貼，這意味著企業將無法在中國生產更高端的晶片。分析指出，從長期來看，企業必須思索出口戰略。

南韓產業通商資源部1日就《晶片法案》限制企業投資中國的護欄條款表示，將與美國有關部門磋商，爭取充分反映韓國企業的立場。

晶片 投資 南韓

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