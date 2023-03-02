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美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

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日經：三低時代走向終結 帶給企業和投資人什麼啟示？

編譯劉忠勇／綜合外電
俄烏戰爭和美中對立打破供需平衡，進而推升成本，導致全球物價上漲。（美聯社）
俄烏戰爭和美中對立打破供需平衡，進而推升成本，導致全球物價上漲。（美聯社）

俄烏戰爭和美中對立打破供需平衡，進而推升成本，導致全球物價上漲。日經新聞專論指出，這種情況似預告「三低時代」──即低成本、低通膨和低利率──走向終結，如此一來，不僅企業高成長和充裕的投資資金將成為歷史，投資人也難再指望在此日趨脫鉤的世界中期待較高回報。

這篇以「三低時代走向終結」為題的專欄分析，爆發供應疑慮的開端始於俄羅斯出兵烏克蘭。俄羅斯不僅占石油全球產量的一成，也是化肥生產大國。受到歐美經濟制裁等的影響，俄羅斯對西方國家的出口陷入停滯，導致行情上漲。

禍首之一：俄烏戰爭

供應短缺的情形具體而微地展現在斯里蘭卡這個紅茶生產國上。斯里蘭卡是能源進口國，資源價格走高加劇了財政惡化，2022年5月斯里蘭卡陷入債務違約。由於外匯不足而難以採購肥料，身為外匯來源大宗的紅茶生產陷入危機，如此惡性循環不斷上演。

斯里蘭卡業界表示，去年紅茶產量（標準品）比2021年減少16％。由於供需平衡被打破，指標價格徘徊在歷史最高價位。

如今，俄羅斯進攻烏克蘭已過一年，依然看不到終點，也正在改變從必需品到奢侈品的全球商品流動。尤其在能源出現劇變。

歐盟（EU）已禁止從俄羅斯進口原油和石油產品，七國集團（G7）也對俄羅斯産石油產品實施價格上限的限制。日經認為，設置價格上限旨在持續鎖住俄羅斯的「糧道」，另一方面，也讓尚未加入西方制裁的國家能低價進口石油，藉此確保世界整體的供需穩定。

對俄羅斯和歐洲雙方來說，這可能演變為忍耐極限的挑戰。去年夏季上漲的歐洲天然氣價格被暖冬等「解救」，荷蘭TTF（下月交割）已從頂峰下跌近二成。不過，如果2023～2024年冬季又轉為嚴寒，天然氣勢必再度短缺。另外，中國改變防疫政策帶來的經濟復甦也構成風險因素。如果歐洲和亞洲爭奪液化天然氣（LNG），行情勢將再度上漲。

禍首之二：美中對立

長達5年的中美對立也明顯帶有國安色彩，同時正在加劇供應鏈脫鉤。美國拜登政府去年秋季加強可轉為軍用的尖端半導體技術對中國的出口限制，還要求日本追隨。

美中對立引發的供應鏈不尋常變化，讓全球付出成本走高的代價。日經指出，1991年前蘇聯解體後迅速取得進展的全球化，曾經不斷創造能從全世界「低價採購」的狀態，但如今低成本化的趨勢已走到盡頭。

日經以台積電為例，在美中對立進一步激化和台灣有事風險的背景下，台積電不惜面對費用負擔增加的可能性，將基地分散到美國和日本。

成本的高漲，還將導致全球物價上漲。美歐的中央銀行自去年起不斷升息，加緊遏制高漲的通貨膨脹。日經分析，但如果是供應鏈的變化導致物價高居不下，恐怕難以重回過去低利率的時代。

俄羅斯 石油 斯里蘭卡

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