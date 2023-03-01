ChatGPT爆紅 帶旺記憶體

ChatGPT掀起風潮，對儲存裝置用量大增，群聯執行長潘健成看好將為NAND產業帶來正向助益。（路透）

ChatGPT 掀起AI 聊天機器人風潮，帶動高速運算、高速傳輸需求之際，相關系統需要大量資料學習，對儲存裝置用量大增，在微軟、Google、百度、阿里、蘋果、Meta等大咖積極搶進助攻下，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC龍頭群聯執行長潘健成看好將為NAND產業帶來正向助益。

NAND晶片 市況低潮，價格一路走跌，業界認為，AI聊天機器人推升儲存裝置用量激增，有助帶動NAND市況浮出水面，群聯在業界具有指標地位，將率先受惠。潘健成也高喊，「Flash產業已到谷底，需求正陸續回來了！」

潘健成指出，AI聊天機器人簡而言之就是伺服器應用擴大的概念 ，需要大量的資料進行學習，對儲存裝置的需求勢必增加，為記憶體產業創造強大應用動能。

業界分析，ChatGPT暴紅，吸引各大科技廠搶進，，這些廠商不怕大投資、就怕東西做不好，記憶體是建構伺服器資料存儲的靈魂，要擴大AI聊天機器人學習能力，採購NAND晶片的錢絕對不會省，成為帶動NAND市況谷底反轉的重要關鍵。

除了ChatCPT衍生的相關應用，將推升高速運算與資料中心的需求，機器學習要持續強化，也得需要龐大資料庫，以人類來看，就是「腦容量」，以電腦伺服器來說，就是「NAND Flash」，所以當流量瞬間增加，科技大廠的採購需求有望隨之攀升，有機會使得資本支出增加，如買設備等，皆對Flash市況有正面的動能。

業界分析，以NAND Flash來說，其非揮發性資料儲存方法與DRAM不同，DRAM必須持續通電才能保留資料，NAND即使在電源關閉的情況下仍可以保留資料，因此成為理想的可攜式裝置。潘健成認為，雖然目前市場供需雜音很多，但對群聯而言，領先的技術能力以及強大的客製化加值服務便是最強而有力的營運基礎。

群聯看好，全球客戶今年將陸續透過系統規格升級來刺激市場需求，包含NAND儲存容量與速度的提升等，公司會主動積極協助全球客戶提供各種客製化的儲存產品，協助客戶提升產品的附加價值，成為未來成長的量能。