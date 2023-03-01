我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

ChatGPT爆紅 帶旺記憶體

記者李孟珊／綜合報導
ChatGPT掀起風潮，對儲存裝置用量大增，群聯執行長潘健成看好將為NAND產業帶來正向助益。（路透）
ChatGPT掀起風潮，對儲存裝置用量大增，群聯執行長潘健成看好將為NAND產業帶來正向助益。（路透）

ChatGPT掀起AI聊天機器人風潮，帶動高速運算、高速傳輸需求之際，相關系統需要大量資料學習，對儲存裝置用量大增，在微軟、Google、百度、阿里、蘋果、Meta等大咖積極搶進助攻下，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC龍頭群聯執行長潘健成看好將為NAND產業帶來正向助益。

NAND晶片市況低潮，價格一路走跌，業界認為，AI聊天機器人推升儲存裝置用量激增，有助帶動NAND市況浮出水面，群聯在業界具有指標地位，將率先受惠。潘健成也高喊，「Flash產業已到谷底，需求正陸續回來了！」

潘健成指出，AI聊天機器人簡而言之就是伺服器應用擴大的概念 ，需要大量的資料進行學習，對儲存裝置的需求勢必增加，為記憶體產業創造強大應用動能。

業界分析，ChatGPT暴紅，吸引各大科技廠搶進，，這些廠商不怕大投資、就怕東西做不好，記憶體是建構伺服器資料存儲的靈魂，要擴大AI聊天機器人學習能力，採購NAND晶片的錢絕對不會省，成為帶動NAND市況谷底反轉的重要關鍵。

除了ChatCPT衍生的相關應用，將推升高速運算與資料中心的需求，機器學習要持續強化，也得需要龐大資料庫，以人類來看，就是「腦容量」，以電腦伺服器來說，就是「NAND Flash」，所以當流量瞬間增加，科技大廠的採購需求有望隨之攀升，有機會使得資本支出增加，如買設備等，皆對Flash市況有正面的動能。

業界分析，以NAND Flash來說，其非揮發性資料儲存方法與DRAM不同，DRAM必須持續通電才能保留資料，NAND即使在電源關閉的情況下仍可以保留資料，因此成為理想的可攜式裝置。潘健成認為，雖然目前市場供需雜音很多，但對群聯而言，領先的技術能力以及強大的客製化加值服務便是最強而有力的營運基礎。

群聯看好，全球客戶今年將陸續透過系統規格升級來刺激市場需求，包含NAND儲存容量與速度的提升等，公司會主動積極協助全球客戶提供各種客製化的儲存產品，協助客戶提升產品的附加價值，成為未來成長的量能。

AI 晶片 ChatGPT

上一則

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

下一則

五大客戶猛砍單 台積本季財測恐難達標

延伸閱讀

「讓華為更痛苦…消滅它」白宮考慮連4G晶片都禁售

「讓華為更痛苦…消滅它」白宮考慮連4G晶片都禁售
嫌ChatGPT限制太多 馬斯克傳招募團隊開發AI聊天對手

嫌ChatGPT限制太多 馬斯克傳招募團隊開發AI聊天對手
商務部長：晶片法案確保美軍獲尖端半導體供應

商務部長：晶片法案確保美軍獲尖端半導體供應
臉書母公司、Snap也擁抱AI技術 聊天機器人將成搖錢樹

臉書母公司、Snap也擁抱AI技術 聊天機器人將成搖錢樹

熱門新聞

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

難得看法相近 經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

2023-02-23 09:34

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」