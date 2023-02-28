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日產瞄準電動車 提高銷售比至55%

編譯葉亭均／綜合報導

日產汽車27日提高電動化車款的銷售目標，預期到2030年，油電混合和純電動車在全球銷售占比提升至55%，同時將在美國興建第二座電池廠，在全世界的電動車競賽中加速行動，並因應愈來愈多國家對逐步廢除燃油車制定期限。

日產宣布，現在期望在2026年度在歐洲的98%銷售都是油電混合或純電動車，較2021年11月設定的目標75%提升；在日本市場則希望電動化車輛的銷售占比從55%提升至58%。

早在2010年，日產就推出全球首款量產的電池電動車Leaf，是電動車先驅，但像傳統車廠一樣，苦於應付特斯拉和其他新興車廠的激烈競爭。

日產現在尋求在美國追上特斯拉，在歐洲追上福斯，已承諾投入2兆日圓（147億美元）將更多車款電動化，並且把純電動車視為未來成長的主要動力。

日產營運長古普塔表示，公司2030年度前將推出27款電動化車款，其中包括19款電動車，比先前規劃的23款電動化車款和15款純電車增加，目標到2030年度，全球銷售中有超過55%是電動化車款，高於先前預期50%。去年第3季電動化車款僅占日產全球銷售的13%。

古普塔說，日產將在2026年前將美國的電動車生產在地化，並遵守美國通膨削減法的補貼要求。美國去年通過的這項法律為電動車銷售提供慷慨的獎勵，但對於電動車的生產和供應鏈採購有嚴格要求。

電動車 特斯拉 供應鏈

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