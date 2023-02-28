蘋果研發折疊手機 快馬加鞭

蘋果 近期針對折疊iPhone 專利連發，從機體結構、創新應用等核心專利均陸續出爐。法人看好，鴻海、大立光等既有iPhone供應鏈仍會是折疊iPhone主要供應商，隨著蘋果展現對折疊機下足功夫的決心，力拚未來上市後能立即席捲市場，相關協力廠營運進補。

蘋果尚未揭露何時推出折疊iPhone，業界普遍認為應該已經進入倒數計時階段，且蘋果積極布局相關專利，凸顯勢在必得的決心。

外電報導，蘋果今年初向美國專利局申請「涉及可折疊技術」的新型專利，透過自行研發的獨特性防裂保護層結構技術，讓手機 具備可彎曲、折疊及延展性，且具有硬質薄膜，藉此提高使用強度，並作為設備外部保護塗層，更重要的是，這項專利技術可解決當前折疊機螢幕都有「折痕」的問題。

業界人士分析，目前市面每一款折疊手機都存在折痕問題，即使各大品牌透過不同的技術努力消弭這條「折痕」，但多數情況下，「折痕」依然是肉眼清晰可見，也因此影響使用者體驗，蘋果相關新專利很有可能解決此一痛點。

此外，蘋果今年2月中旬又再度取得新專利，包含一張具備環繞式螢幕的折疊手機圖片，意味著蘋果極可能在首款折疊機中導入殺手級應用，同時該設備還可透過機身側面來控制相機，並且被蘋果稱為「虛擬快門按鈕」。

目前智慧手機產品中，三星曾推出過側面觸控應用，但環繞式螢幕則尚未有手機真正導入。業界人士認為，由於環繞式螢幕技術相當前衛，仍有許多技術難題待解決，預料不會被導入蘋果第一代折疊iPhone，但未來則有機會導入，成為蘋果獨步全球的秘密武器。

蘋果近年來不斷申請折疊機相關專利，目前累積專利量估計超過上百件，整體技術含量足以發表新產品。業界人士認為，蘋果首款折疊iPhone遲遲未現身的原因有二，首先是受到全球經濟下行影響，手機市場景氣正處於疲軟階段，貿然發布新品可能會遭受滑鐵盧；其次，蘋果對折疊機期許很高，若類似環繞式螢幕的殺手級應用技術未到位，很可能寧願再等下去。

法人表示，無論蘋果何時發表首款折疊機，未來肯定都會跨入此一戰場，屆時手機市場競爭勢必更加激烈。