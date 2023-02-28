我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

蘋果研發折疊手機 快馬加鞭

記者陳昱翔╱綜合報導

蘋果近期針對折疊iPhone專利連發，從機體結構、創新應用等核心專利均陸續出爐。法人看好，鴻海、大立光等既有iPhone供應鏈仍會是折疊iPhone主要供應商，隨著蘋果展現對折疊機下足功夫的決心，力拚未來上市後能立即席捲市場，相關協力廠營運進補。

蘋果尚未揭露何時推出折疊iPhone，業界普遍認為應該已經進入倒數計時階段，且蘋果積極布局相關專利，凸顯勢在必得的決心。

外電報導，蘋果今年初向美國專利局申請「涉及可折疊技術」的新型專利，透過自行研發的獨特性防裂保護層結構技術，讓手機具備可彎曲、折疊及延展性，且具有硬質薄膜，藉此提高使用強度，並作為設備外部保護塗層，更重要的是，這項專利技術可解決當前折疊機螢幕都有「折痕」的問題。

業界人士分析，目前市面每一款折疊手機都存在折痕問題，即使各大品牌透過不同的技術努力消弭這條「折痕」，但多數情況下，「折痕」依然是肉眼清晰可見，也因此影響使用者體驗，蘋果相關新專利很有可能解決此一痛點。

此外，蘋果今年2月中旬又再度取得新專利，包含一張具備環繞式螢幕的折疊手機圖片，意味著蘋果極可能在首款折疊機中導入殺手級應用，同時該設備還可透過機身側面來控制相機，並且被蘋果稱為「虛擬快門按鈕」。

目前智慧手機產品中，三星曾推出過側面觸控應用，但環繞式螢幕則尚未有手機真正導入。業界人士認為，由於環繞式螢幕技術相當前衛，仍有許多技術難題待解決，預料不會被導入蘋果第一代折疊iPhone，但未來則有機會導入，成為蘋果獨步全球的秘密武器。

蘋果近年來不斷申請折疊機相關專利，目前累積專利量估計超過上百件，整體技術含量足以發表新產品。業界人士認為，蘋果首款折疊iPhone遲遲未現身的原因有二，首先是受到全球經濟下行影響，手機市場景氣正處於疲軟階段，貿然發布新品可能會遭受滑鐵盧；其次，蘋果對折疊機期許很高，若類似環繞式螢幕的殺手級應用技術未到位，很可能寧願再等下去。

法人表示，無論蘋果何時發表首款折疊機，未來肯定都會跨入此一戰場，屆時手機市場競爭勢必更加激烈。

蘋果 手機 iPhone

上一則

貨櫃海運價格仍高 通膨難解

下一則

日產瞄準電動車 提高銷售比至55%

延伸閱讀

蘋果退出後 中國手機超車搶占俄羅斯95%市場

蘋果退出後 中國手機超車搶占俄羅斯95%市場
飛車搶高價蘋果耳機 曼哈頓近月逾20起

飛車搶高價蘋果耳機 曼哈頓近月逾20起
分析師：蘋果2025年推出入門款VR頭戴式裝置

分析師：蘋果2025年推出入門款VR頭戴式裝置
iPhone 15傳增添三種新色 Pro機種特別色是這個

iPhone 15傳增添三種新色 Pro機種特別色是這個

熱門新聞

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸