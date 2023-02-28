貨櫃海運價格仍高 通膨難解

貨櫃運費下滑，但許多貨物仍依原先的長約價格運送。(路透)

全球供應鏈 正加速復原，然而這不代表這項因素引發的通膨壓力同樣快速消失，因為雖然貨櫃運費下滑，但許多貨物仍依原先的長約價格運送，而供應鏈面臨的勞力成本也在上揚。

以貨櫃運價為例，從亞洲運往美西的現貨費率在疫情 期間曾飆高逾15倍，但隨著美中貿易狀況回穩，運費費率已回落至疫情前水準。然而，各航線運費恢復的步調不一，根據Freightos公司的資料，歐洲-美東線的貨櫃短期運費仍比2019年底的水準高逾一倍。

此外，貨櫃輪上載運的70%貨物，幾乎都是依長約而非現貨市場價格來運送，這些長約價格是在2021與2022年以較高費率重新談判而來。運費下滑的幅度可能還不足以讓大型零售業者與製造商進一步調降產品價格。密西根州立大學供應管理副教授米勒表示：「我們必須留意貨櫃航運現貨價格下滑。多數貨運仍是以高於疫情前水準的合約價格運送。」

這些問題或許有助解釋為何一些地區通膨依舊頑固地維持高檔。美國生產者物價在1月反彈幅度高於預期，凸顯出持續的通膨壓力。在歐洲，基礎通膨率在1月創下新高。

生活成本下降速度緩慢的另一個原因是，通膨趨勢在整個供應鏈發揮作用所需時間，很容易遭低估。標普全球市場情報供應鏈研究主管羅傑斯表示，部分原因是企業不喜歡在一年內調整價格超過兩次。他說，雖然基礎價格已下滑，但要導入供應鏈可能要花一段長時間。

此外，許多企業正面臨勞力成本持續上升。堪薩斯城聯準銀行副總裁與經濟學家斯萊表示，勞工 短缺正大力衝擊供應鏈產業，「物流領域有幾個部分是相當勞力密集型的。司機占了非常大的一部分，倉儲也需要大量勞工」。