高盛：日圓短線溫和走低 最重要因素是美實質利率

高盛集團預測，來自美國債市的壓力可能導致日圓短期內溫和走低。（路透）

根據高盛集團，來自美國債券市場的壓力可能導致日圓短期內溫和走低，影響超過市場揣測日本央行 政策轉向所帶來的任何正面提振力道。

包括Kamakshya Trivedi在內的策略師上周五撰寫報告說，如果市場持續反映美國經濟成長的韌性和超過預期的升息幅度，那就存在「日圓進一步戰術性表現遜色」的空間。在經通膨調整的美國債券殖利率 攀升之際，日圓通常走弱。

日圓周一跌至1美元兌136.55的兩個月低點，稍後收復失地。

高盛策略師表示：「我們一再說，美國的實質利率應該是最重要因素。因此，當前的市場環境不利於美元兌日圓大幅下行，即使日本央行政策轉向鷹派。」

日圓已從10月低點反彈超過10%，部分原因是日本央行去年12月意外調高公債殖利率目標區間的上限。交易員正押注，日本央行領導層的變化—經濟學家植田和男4月接任總裁—可能是政策進一步調整的催化劑，也許有助日圓走強。

高盛分析師團隊寫道：「這種揣測（可能讓市場持續關注日本央行潛在的退場政策，即使3月會議一如預期地讓市場預期落空），加上衰退疑慮加劇，應該會令日圓表現遜色的程度受限。」

植田和男周一將出席第二場國會聽證會，回答議員提問。