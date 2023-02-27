Sony徵工程師 開放遠距辦公

Sony集團正為旗下半導體部門招募的中途轉職人才提供純遠距辦公選項，以利在日本各地尋覓人才，不用拘泥於工作地點。

日經新聞報導，Sony去年11月開始提供純遠距辦公的職缺，預計招募十至20人，主要招募在軟體開發和人工智慧 （AI ）等優先領域具備長才的工程師。

正在招聘的11個職缺，包括AI模型品質管控、雲端 技術開發、邊緣AI所需的圖像處理技術等。

Sony半導體解決方案公司人事企畫部課長茂木美沙都表示：「我們需要一個中長期的人力資源策略，以因應AI和大型積體電路（LSI）的發展。」

茂木表示，該公司半導體部門目前的工程師偏重在裝置開發，現在的問題在於，「如何吸引公司所欠缺的人才」。

Sony的半導體主要研發據點位在鄰近東京的神奈川縣厚木市，但該公司在招募願意於該據點工作的軟體和AI全職工程師上卻遇上困難。遠距辦公提供了Sony一個可以更廣泛網羅人才的方式。

純遠距辦公也與Sony改變其半導體商業模式的目標相吻合。蘋果iPhone和其他裝置相機所使用的影像感測器，是Sony半導體部門的獲利主力。

根據市場研究公司Counterpoint，Sony影像感測器的全球市占率在去年上升5個百分點，達到54%。