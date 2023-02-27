晶片商分散供應鏈 星國受惠

西方晶片業者及相關供應商正加碼投資擴大產能，新加坡因此受惠。（路透）

西方晶片 業者及相關供應商在致力滿足中長期需求並分散供應鏈風險之際，正加碼投資 擴大產能，新加坡 因此受惠。

日經新聞報導，法國半導體材料供應商梭意科技（Soitec）將投資4.3億美元，將位於新加坡的晶圓廠產能增加一倍。梭意科技將擴建位於星國白沙晶片園區的工廠，預計2024年完工。

該廠生產絕緣層上覆矽（SOI）晶圓，擴建後的12吋晶圓產能將倍增至每年200萬片。梭意科技預計，該廠的員工數到2026年將增至逾600人。

然而，梭意科技執行長巴納比看好公司的前景，他表示：「我們正在擴建新加坡工廠，為未來的成長做準備。」

此外，美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）在星國的4.5億美元新廠已經動土。應材在新加坡的新廠預計2024年完工，是應材「新加坡2030」八年擴張計畫的支柱，星國員工人數也將增加約40%至逾3,500人。應材準備擴張在新加坡的產能，以滿足台積電等主要客戶的持續成長的需求。

此外，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）也正在星國興建一座40億美元的工廠。

世界各國競相招手晶片業者之際，新加坡政府也設法透過稅收減免、提供土地及支持研發來吸引投資。新加坡半導體產業約占國內生產毛額（GDP）的7%。

此外，儘管美中在先進半導體領域的競爭升溫，但新加坡在地緣政治上相對中立，較不易在地緣政治衝突中受影響。而且新加坡物流體系具有效率，也能滿足台灣、南韓及日本客戶的需求。

半導體需求降溫且陷入低迷，原因是市場對全球經濟衰退的疑慮。世界半導體貿易統計協會（WSTS）去年11月預測，2023年全球半導體銷售額將年減4.1%至5,565億美元，是四年來首見年比下滑。