晶片商分散供應鏈 星國受惠
西方晶片業者及相關供應商在致力滿足中長期需求並分散供應鏈風險之際，正加碼投資擴大產能，新加坡因此受惠。
日經新聞報導，法國半導體材料供應商梭意科技（Soitec）將投資4.3億美元，將位於新加坡的晶圓廠產能增加一倍。梭意科技將擴建位於星國白沙晶片園區的工廠，預計2024年完工。
該廠生產絕緣層上覆矽（SOI）晶圓，擴建後的12吋晶圓產能將倍增至每年200萬片。梭意科技預計，該廠的員工數到2026年將增至逾600人。
然而，梭意科技執行長巴納比看好公司的前景，他表示：「我們正在擴建新加坡工廠，為未來的成長做準備。」
此外，美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）在星國的4.5億美元新廠已經動土。應材在新加坡的新廠預計2024年完工，是應材「新加坡2030」八年擴張計畫的支柱，星國員工人數也將增加約40%至逾3,500人。應材準備擴張在新加坡的產能，以滿足台積電等主要客戶的持續成長的需求。
此外，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）也正在星國興建一座40億美元的工廠。
世界各國競相招手晶片業者之際，新加坡政府也設法透過稅收減免、提供土地及支持研發來吸引投資。新加坡半導體產業約占國內生產毛額（GDP）的7%。
此外，儘管美中在先進半導體領域的競爭升溫，但新加坡在地緣政治上相對中立，較不易在地緣政治衝突中受影響。而且新加坡物流體系具有效率，也能滿足台灣、南韓及日本客戶的需求。
半導體需求降溫且陷入低迷，原因是市場對全球經濟衰退的疑慮。世界半導體貿易統計協會（WSTS）去年11月預測，2023年全球半導體銷售額將年減4.1%至5,565億美元，是四年來首見年比下滑。
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