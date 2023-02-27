蔬菜歉收 新糧食危機蠢動

蔬菜面臨多重挑戰，可能釀新食物危機。（歐新社）

近幾個月小麥和穀物成本已下滑，緩解部分主食取得不易的疑慮，但此時蔬菜 市場卻面臨多重挑戰，可能釀成新一波食物危機。

菜價飆漲推升通膨上揚，迫使多國採取行動捍衛蔬菜供應。例如，摩洛哥、土耳其及哈薩克 已暫停部分蔬菜出口；菲律賓則下令調查企業的壟斷行為。

不過，聯合國 和世界銀行本月稍早警告說，限制措施不只針對洋蔥，還包括紅蘿蔔、番茄、馬鈴薯以及蘋果，指出這些措施正阻礙全球消費者取得蔬菜。

在歐洲，蔬菜缺貨迫使英國超市對蕃茄等部分蔬果祭出限購令，主要因為西班牙南部和北非蔬菜歉收。洋蔥是世界各地許多料理的主角，消費量僅次於番茄。洋蔥每年產量約1.06億噸，相當於紅蘿蔔、大頭菜、辣椒、胡椒及蒜頭的產量總和。

巴基斯坦遭洪患侵襲、中亞的蔬菜庫存遭遇霜害，再加上俄烏戰爭，這一串連鎖反應導致全球菜價飆漲。同時，北非農民正努力對抗旱災，和蔬菜種子與肥料高漲的成本。

惡劣氣候對摩洛哥農民的打擊尤深。在摩洛哥，即使本月政府限制出口洋蔥和蕃茄到西非，但本地菜價仍高得嚇人。

場景換到菲律賓，洋蔥缺貨，使過去數月從鹽到糖等商品的缺貨現象惡化。洋蔥價格漲翻天，甚至比肉更貴。菲國馬可仕政府已擴大進口，設法壓制升抵14年高點的通膨。

在哈薩克，菜價大漲促使政府動用戰略蔬菜儲備，該國貿易部長則呼籲民眾「適量」購買洋蔥。在其他中亞國家，吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克近幾周陸續禁止蔬菜出口，亞塞拜然也限制蔬菜銷售，白俄羅斯則視情況發放出貨許可。

隨著蔬果的採購成本攀升，和民眾所得追不上物價漲幅，民眾愈來愈難達到健康飲食。聯合國最新的數據顯示，全球超過30億人負擔不起有益健康的飲食。