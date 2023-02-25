Netflix逾100國降價 最高50%

串流媒體巨擘網飛（Netflix）在逾100國降價搶市，降幅最高達到50%。（路透）

串流媒體巨擘網飛（Netflix ）調降100多國的訂閱費用，降幅最高達到50%，雖然大多數是對整體營數貢獻度不高的低收入地區，分析師說此舉仍有助提高用戶滲透率。

網飛23日聲明說：「我們一直在想方設法改善會員體驗，正在某些地區更新各項方案的收費標準。」

獨立研究公司Ampere Analysis表示，這一波降價影響1,000萬名訂戶。所在國家從亞洲的越南 、印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞，到拉美的尼加拉瓜、厄瓜多和委內瑞拉，也涵蓋肯亞在內的撒哈拉以南非洲市場，加上中東地區的葉門、約旦、利比亞和伊朗。一些歐洲國家，如克羅埃西亞、斯洛維尼亞和保加利亞，月費也都下調。

過去一年，新冠疫情帶動的景氣消退，加上通膨和消費者因擔心可能出現衰退而減少開銷，迫使串流業者重新考慮戰略。為觸及更多對價格敏感的顧客，包括網飛在內的部分業者，紛紛推出較低價的廣告版訂閱方案。

另外，路透引述消息來源報導，Netflix最早將於今年底在越南成立辦公室，是第一家直接到越南設立據點的美國大型科技公司。

一直到上個月，Netflix的高管都還在談論調漲、而非調降訂閱價。該公司共同執行長皮特斯（Greg Peters）1月公布財報時在電話會議上還說，正檢視有哪些地區可能負擔得起漲價。

根據Ampere的資料，網飛這次在海外降價，基本方案最多大砍約50%，其他介於17%~25%間。

華爾街日報（WSJ）評論，這次降價顯示大型串流業者還在摸索，什麼樣的定價是推動用戶成長和提高海外營收 的最佳組合。但從Netflix當日股價重挫的反應可推估，市場並不看好降價的做法。給予網飛「加碼」評級的摩根大通表示，整體定價變化只影響大約10%的現有訂戶，他們對總營收的貢獻本來可能只是個位數，降價預估會讓Netflix總營收減少2%~4%。