通膨仍高 準日銀總裁挺超寬鬆貨幣

在核心通膨率依然居高不下之際，日本 銀行（央行）總裁提名 人植田和男出席國會提名聽證會時表示，通膨要達到日銀的目標需要時間，維持刺激措施仍屬適當。

植田24日首度出席參議院 提名聽證會時說，通膨還沒持續而穩定地達到日銀的2%目標，維持超寬鬆貨幣政策依然適當，近來通膨上漲主要是由原物料進口成本激增帶動，而非強勁的國內需求，「預先針對需求帶動的通膨採取行動，但不立刻回應供應驅動的通膨，是標準的作法，否則日銀將藉由緊縮貨幣政策，讓需求降溫、惡化經濟、從而壓低物價」。

日圓兌美元匯率24日先升後貶，盤中一度升值0.5%，報134.06日圓，但之後便一路走弱，一度貶值將近1%，報135.9日圓，是兩個月低點。

植田表示：「日本的趨勢通膨可能逐步上漲，但通膨要持續而穩定地達成日銀的2%目標，將需要一些時間」，「刺激措施確實帶來多種副作用，但日銀目前的政策仍是達成2%通膨率的必要且適當工具。」

24日公布的數據顯示，日本1月核心通膨率達到4.2%，為日銀2%目標的兩倍多，再創1981年以來新高，凸顯植田眼前的挑戰。上月核心通膨率攀升，是因飯店價格的拖累幅度縮小、汽車保險費用提高。

不過，許多經濟學家認為，日本通膨加速之勢將在2月停滯，因為岸田政府緩和物價措施的影響開始顯現。彭博經濟學家預估，2月核心通膨年升率將為3.1%，但還是遠高於2%目標。

日相岸田文雄已提名植田，接替將在4月8月任期屆滿的日銀總裁黑田東彥，出乎市場意料。植田兩年前仍擔任日銀理事，若人事案經批准，將是首位學者出身的日銀總裁。參議院「議院運營委員會」將在27、28日表決，若通過植田將在4月9日就任。