投資人縮手觀望 東協銀行巨頭這業務全面受挫

東南亞國協（ASEAN）國家諸多銀行正致力應對費用收入下滑的問題，市場動盪使一些投資人持續縮手觀望，已對銀行非利息業務造成打擊。（路透）

最新報告顯示，東南亞國協（ASEAN）國家的大型銀行正致力應對費用收入下滑的問題，因為市場動盪使一些投資 人持續縮手觀望，連帶重創了銀行的非利息業務。

日經報導，儘管高利率 環境讓銀行從貸款活動中獲取更高利潤，但新加坡和泰國金融機構的財富管理部門業績卻受挫，原因是全球經濟不確定性使商業及投資活動減緩，衝擊了銀行交易及財富管理的手續費收入。

華僑銀行（OCBC）24日公布財報，截至12月底止的上季非利息營收 年比猛降42%至6.15億星元，拜利率飆升抵銷衝擊所賜，上季淨利仍年增34%，達到13億星元。

大華銀行（UOB）也面臨類似情況，受市場情緒低迷拖累，去年第4季的淨費用營收年減16%至4.85億星元，所幸在高利率支撐下，上季淨利猛升13%至11.5億星元。

東南亞最大銀行星展銀行（按總資產計算）財富管理和投銀業務表現同樣遜色，截至12月底至的上季淨費用和佣金營收年減19%，僅6.61億星元。

泰國銀行業的非利息業務也遭遇逆風。研調機構CreditSights調查了曼谷銀行、暹羅商業銀行、開泰銀行、泰京銀行和TMBThanachart銀行資產後表示，這五家銀行的非利息營收年減2%~30%，原因是交易和財富管理營收下降，利率上升和市場狀況不佳導致交易和投資營收減少。

CreditSights 1月發布的報告顯示，去年第4季暹羅商業銀行的非利息營收降至89.1億泰銖（2.56億美元），曼谷銀行同期該部門營收也縮水至64.3億泰銖。

泰國銀行表現與新加坡同業類似，儘管手續費和交易營收表現欠佳，受利息營收增加所提振，去年淨利年比增幅高達56%。