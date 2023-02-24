葉倫：全球經濟已見改善

美國財政部長葉倫表示，全球經濟當前的情況比許多人幾個月前預測有所改善，美國經濟富有韌性。（路透）

美國財政部長葉倫 23日在印度表示，全球經濟當前的情況比許多人幾個月前預測有所改善，對俄烏戰爭的溢出效應將拖累經濟成長的疑慮正在消退，凸顯出全球經濟前景的基調已與去年10月各國決策官員開會時有所轉變。

葉倫出席了22至25日在印度舉行的G20財長會議，根據事先預備的演講稿，她說「我們面臨的挑戰是真實的，未來總是不確定的。但自去年秋天大家齊聚一堂以來，前景已有所改善。」她表示，雖然美國和全球各地的整體通膨開始放緩，但繼續努力抑制通膨很重要，「我們尚未走出困境」。

IMF幾周前表示，看到全球經濟的轉折點，並上修成長展望，是一年來首見。

葉倫說，美國經濟富有韌性，過去幾個月總體通膨有所緩和，勞動力市場也依然強勁。美國勞工部23日公布，上周首次申領失業補助金人數意外減少3,000至19.2萬，連六周不到20萬，也比市場預期還少，前周持續申領人數減少3.7萬至165萬人，創去年12月以來最大降幅，代表勞動市場依舊相當強勁。

另外根據美國商務部公布的修正資料，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）成長2.7%，低於初估的2.9%，主要是消費者支出不如先前估算的那麼多。

葉倫還說，美國將「在適當時候」恢復與中國就經濟問題進行討論，兩國之間的溝通對世界其他地區很重要。

在俄烏戰爭屆滿一周年前夕，葉倫再度呼籲各國擴大資助烏克蘭 ，美國準備在未來幾周加碼提供100億美元金援。她說，「正如拜登總統所說，我們將在這場戰爭中與烏克蘭站在一起。」