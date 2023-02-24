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日本也蛋荒 丼飯、美乃滋都漲

編譯劉忠勇／綜合報導
日本去年底爆發禽流感，導致蛋雞數量減少。由於雞隻遭到撲殺，導致雞蛋供應不穩，雞蛋批發價隨之大漲。(路透)
日本去年底爆發禽流感，導致蛋雞數量減少。由於雞隻遭到撲殺，導致雞蛋供應不穩，雞蛋批發價隨之大漲。(路透)

不只美國、台灣，日本雞蛋供應也出現短缺，主要受到禽流感疫情和飼料成本上揚的影響，導致連鎖餐廳的丼飯甚至家中常用的美乃滋價格上漲。

日經新聞報導，日本雞農已因俄烏戰爭飽受飼料價格上漲所苦，如今又因去年底爆發禽流感，導致蛋雞數量減少。由於雞隻遭到撲殺，導致雞蛋供應不穩，批發價大漲。

日本農林水產省大臣野村哲郎上周表示，去年10月以來，全日本47個縣有25個發現禽流感病例，截至上周五，已撲殺1478萬雞。

日經新聞引述全國農業協同組合連合會所屬的蛋商 JA.Z-Tamago報價，截至周三止，中型雞蛋批發價每公斤為335日圓（約2.49美元），較去年同期漲了81%，這價格超過1月均價280日圓，這價位是1986年來最高。

日本雲雀餐飲集團本月初已開始停賣部分其中要用到雞蛋的菜單，像是旗下中菜連鎖餐廳的炒飯和牛排連鎖店加炒蛋的菜色。

日本最大的牛丼連鎖餐廳Sukiya 含蛋的菜單周三起開始漲價，其中招牌牛丼套餐調漲10日圓至540日圓。

Ichiyoshi研究所首席分析師Seiichiro Samejima認為，「要花大約六個月之久才能藉由撲殺來杜絕禽流感的影響，如今重點在於速食和其他供應含蛋產品的業者未來季節性的菜單怎麼調整。」

日本 流感 雞蛋

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