全球車廠四哥 去年獲利亮眼

斯泰蘭蒂斯集團去年營利表現相當優秀。(路透)

全球第四大車廠斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）2022年的業績比市場預期優異，表現甚至比通用、福特等傳統車廠亮眼，連電動車大廠特斯拉 都不是對手。

巴隆周刊報導，斯泰蘭蒂斯集團22日表示，2022年全年營業利益約為244億美元，高於前一年的約190億美元，營業利潤 率則為13%，比前一年高約1個百分點，表現相當優秀，福特同期的營業利益為104億美元，營業利潤率年減近1個百分點至6.6%，通用的營業利益則為143億美元，利潤率則成長至11.3%。

斯泰蘭蒂斯是飛雅特克萊斯勒（FCA）與法國PSA寶獅雪鐵龍兩大汽車 集團於2021年合併而來，成為銷售量第四大的汽車集團，旗下汽車品牌囊括來自歐美Jeep、愛快羅密歐近20個廠牌。

至於特斯拉去年營業利潤率達16.7%，比斯泰蘭蒂斯高，但整體營業利益卻輸給斯泰蘭蒂斯，為136億美元。當然，特斯拉的汽車銷量仍遠不如斯泰蘭蒂斯，2022年的交付量約130萬輛車，斯泰蘭蒂斯約為580萬輛。

斯泰蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯說：「除了我們創紀錄的財報表現，以及聚焦於執行大膽前行2030的策略計畫，我們也在歐洲展現電氣化策略的效率。」斯泰蘭蒂斯2022年的電動車交付量年增41%至28.8萬輛。

展望未來，斯泰蘭蒂斯預估今年的營業利潤率為二位數，自由現金流為正值，符合市場預期。分析師估算該集團今年的營業利潤約為200億美元，營業利潤率則降至約10%。Stellantis等車廠都預估今年的利潤率會滑落。

同日公布財報的電動車新創公司Lucid集團表示，今年計畫最多生產1.4萬輛車，雖較去年成長將近一倍，但不如分析師所料的21,000輛。Lucid去年一共生產 7,180輛 ，也不及去年初宣稱要生產的20,000輛。

Lucid去年第4季淨損4.73億美元，每股損失28美分，上年同期虧損10.5億美元，合每股損失64美分。營收從上年同期的2,640萬美元增為2億5,770萬美元。