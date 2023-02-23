紐國升息2碼 暗示再升3碼

紐西蘭央行 22日調高基準利率 2碼（0.5個百分點）至4.75%，為逾14年高點，符合市場預期，並表示通膨率還是太高，預料將進一步緊縮貨幣政策，帶動紐元兌美元匯率 盤中跳升0.4%。

紐西蘭央行表示，「雖有初步跡象顯示物價壓力緩解，但核心消費者物價通膨率還是太高，就業仍遠超過可持續的最大水準，近期通膨預期也居高不下」。

該央行預估，基準的官方現金利率高峰將在今年達到5.5%，與之前的預測相同，暗示還會再升息3碼，也將是該央行1999年推出官方現金利率以來，最激進的政策緊縮行動。紐元兌美元匯率22日盤中應聲升值0.4%，稍後升幅縮小至0.1%，報0.6230美元。

對於紐西蘭奧克蘭1月下旬發生洪災，兩周後熱帶氣旋Gabrielle又在北島大部分地區造成嚴重破壞，紐西蘭央行表示，現在要精準評估氣旋和洪災對貨幣政策的影響，還為時過早，而且政府財政回應措施的時機、規模以及性質也都待決定，但預期不會太在意「極端天氣事件」帶來的短期物價壓力。

ASB首席經濟學家Nick Tuffley認為，天災的影響將增添紐西蘭央行抑制通膨的難度，央行未來可能會採取更多行動。ASB預期紐國央行4月將再升息2碼。

雖然災區重建將提振經濟和通膨，經濟成長短期仍將放緩，紐西蘭央行預期經濟第2季將陷入衰退，但成長將在2024年第1季反彈，比之前預測要早。