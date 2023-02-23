新興市場債務 恐掀違約潮

俄烏戰爭衝擊全球經濟，世界銀行警告，新興市場可能掀起新一波債務違約的浪潮。（美聯社）

俄烏戰爭即將屆滿一周年，經濟合作發展組織（OECD）預估全球經濟產出損失大約2.8兆美元。世界銀行則警告，新興市場 可能掀起新一波債務違約的浪潮，阿根廷、斯里蘭卡和尚比亞最近的債務違約是警訊，而新興市場經濟體恐有1億人重新陷入貧困。

智庫美國企業研究院學者拉赫曼在巴隆周刊撰文指出，現在仍無法準確估算俄烏戰爭對全球經濟造成的長期傷害，但可以肯定的是新興市場經濟體的處境嚴峻；如果已開發經濟體不能吸收戰爭引發大宗商品價格飆升的衝擊，新興經濟體的公共債務將陷入危險境界，部分原因是為新冠疫情耗費大量資金。一旦爆發債務違約，衝擊可能擴及其他國家。

烏克蘭 是這場戰爭迄今為止最大的經濟受害者。經濟學家推算，俄烏戰事讓烏國的經濟產出銳減35%，且該國多達三分之一的人口流離失所，基礎設施也遭廣泛破壞，包括多達40%的發電能力受重創。

即使有戰後援助，預期烏克蘭需要數十年才能復原到戰前的產出水準。

俄羅斯雖被美國和歐洲制裁，但經濟沒有預期地那麼糟。儘管如此，俄國 2022年經濟估計萎縮約3%。戰爭的沉重代價使公共財政嚴重惡化，許多分析人士認為，俄國經濟極有可能陷入「失落的十年」。

俄、烏只占全球經濟的一小部分，但在世界能源、食品和肥料供應的占比很大，因此對世界經濟造成大影響，國際能源和食品價格飆升導致美國通膨率飆升至數十年高檔的9%，在歐洲則超過10%。

隨美國聯準會和歐洲央行強力升息以壓抑通膨，美歐今年稍晚可能面臨嚴重衰退的風險。

回顧2008~2009年金融危機和經濟衰退之後，許多國家的政治愈趨兩極化。俄烏戰爭的經濟後果有可能產生類似影響。