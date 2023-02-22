我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

亞馬遜股重挫 形同變相減薪

編譯葉亭均／綜合報導
電商巨擘亞馬遜過去一年股價重挫，使員工實際獲得的薪酬遠低於原先目標。（美聯社）
電商巨擘亞馬遜過去一年股價重挫，使員工實際獲得的薪酬遠低於原先目標。（美聯社）

根據知情人士透露，電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫，導致員工實際獲得的薪酬遠低於原先的目標。

華爾街日報引述知情人士報導，由於亞馬遜員工年薪的很大一部分是由限制性股票組成，結果公司股價過去一段時間大幅下跌，導致2023年發出的薪酬比亞馬遜原定給予員工的目標低了15%至50%。

亞馬遜發言人聲明表示：「我們的薪酬模式目的是鼓勵員工像老闆一樣思考，這是為何把總薪酬與公司長期表現連結在一起的原因。由於股價是會波動的，這種模式伴隨著一些年復一年的上漲與風險，但以亞馬遜的歷史來看，對於擁有遠見的人們來說，這樣的運作有非常良好的歷史。」

亞馬遜給予員工的基本薪酬向來低於其他科技大廠，但透過給予數年的股票獎勵來彌補差距。員工表示，亞馬遜員工的年資愈長，薪酬仰賴股票獎勵的比重就愈高，一些人的股票獎勵占了總收入的50%以上。

然而在過去一年，亞馬遜的股票重挫逾35%，原因是整體科技股崩跌且亞馬遜的零售業務成長減緩。知情人士說，當亞馬遜發出限制性股票時，在薪酬協商中對亞馬遜股票的長期假定是每年至少上漲15%。

直到近期，上述的假定大致都正確。在2017年至2022年初，股價平均每年上漲約30%。但一些知情人士表示，亞馬遜的股票目前交易價格約為每股96美元，然而一些員工薪酬方案的結構是假定亞馬遜股價在每股約170美元，但截至2月17日收盤，亞馬遜股價已跌至每股97.2美元。由於股價大跌，亞馬遜的人資團隊近期要求主管與員工溝通實際上有如減薪般的情況，鼓勵員工聚焦於公司的長期表現。

亞馬遜執行長賈西說：「我知道這是實在艱困的時期，經濟非常不確定，我們不得不與1.8萬名同事道別，市場跟著趨勢前進，結果就是薪酬受到影響。這很艱困，但我樂觀看好我們有機會擺脫艱困時期。」

亞馬遜 股票 股價

上一則

全球解封 貨櫃運價Q2反彈在望

下一則

Fed輕忽房市 史指恐崩30%

延伸閱讀

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
薪酬過高排行 驚見蘋果亞馬遜CEO

薪酬過高排行 驚見蘋果亞馬遜CEO
佛蒙特女孩拍抖音 讓爸爸「11年滯銷書」變暢銷冠軍

佛蒙特女孩拍抖音 讓爸爸「11年滯銷書」變暢銷冠軍
大突破 亞馬遜Zoox自動駕駛計程車上路了

大突破 亞馬遜Zoox自動駕駛計程車上路了

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆