亞馬遜股重挫 形同變相減薪

電商巨擘亞馬遜過去一年股價重挫，使員工實際獲得的薪酬遠低於原先目標。（美聯社）

根據知情人士透露，電商巨擘亞馬遜 （Amazon）股價 過去一年重挫，擾亂了該公司股票 薪酬計畫，導致員工實際獲得的薪酬遠低於原先的目標。

華爾街日報引述知情人士報導，由於亞馬遜員工年薪的很大一部分是由限制性股票組成，結果公司股價過去一段時間大幅下跌，導致2023年發出的薪酬比亞馬遜原定給予員工的目標低了15%至50%。

亞馬遜發言人聲明表示：「我們的薪酬模式目的是鼓勵員工像老闆一樣思考，這是為何把總薪酬與公司長期表現連結在一起的原因。由於股價是會波動的，這種模式伴隨著一些年復一年的上漲與風險，但以亞馬遜的歷史來看，對於擁有遠見的人們來說，這樣的運作有非常良好的歷史。」

亞馬遜給予員工的基本薪酬向來低於其他科技大廠，但透過給予數年的股票獎勵來彌補差距。員工表示，亞馬遜員工的年資愈長，薪酬仰賴股票獎勵的比重就愈高，一些人的股票獎勵占了總收入的50%以上。

然而在過去一年，亞馬遜的股票重挫逾35%，原因是整體科技股崩跌且亞馬遜的零售業務成長減緩。知情人士說，當亞馬遜發出限制性股票時，在薪酬協商中對亞馬遜股票的長期假定是每年至少上漲15%。

直到近期，上述的假定大致都正確。在2017年至2022年初，股價平均每年上漲約30%。但一些知情人士表示，亞馬遜的股票目前交易價格約為每股96美元，然而一些員工薪酬方案的結構是假定亞馬遜股價在每股約170美元，但截至2月17日收盤，亞馬遜股價已跌至每股97.2美元。由於股價大跌，亞馬遜的人資團隊近期要求主管與員工溝通實際上有如減薪般的情況，鼓勵員工聚焦於公司的長期表現。

亞馬遜執行長賈西說：「我知道這是實在艱困的時期，經濟非常不確定，我們不得不與1.8萬名同事道別，市場跟著趨勢前進，結果就是薪酬受到影響。這很艱困，但我樂觀看好我們有機會擺脫艱困時期。」