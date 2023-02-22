歐元區PMI大幅升至52.3

歐元區2月綜合採購經理人指數大幅上升到52.3，顯示經濟復甦力道進一步增強，可能逃過衰退。（歐新社）

歐元區2月綜合採購經理人指數 （PMI）大幅上升到52.3，遠高於元月的50.3，以及市場預估的50.6，顯示經濟復甦力道進一步增強，主因服務業擴張速度遠比預期要快，進一步證實歐元區可能逃過衰退，同時也將促使歐洲央行（ECB）持續升息 。

同日公布的日企調查數據顯示，日本2月製造業景氣以30個月來最快速度萎縮，反映該國正面臨需求低迷，而且難以抑制成本壓力。

標普全球機構指出，歐元區2月服務業PMI從元月的50.8，大幅上升到53.0，遠高於市場預估的51.0。首席景氣經濟學者威廉 森表示，「2月整個歐元區的商業活動擴張都比預期更快，靠著服務業急速復甦，使PMI指數升到九個月來高點。依據2月PMI推算，第1季經濟成長率將季增0.3%」。

製造業PMI從48.8下降到48.5，低於市場預估的49.3，顯示製造業仍處於萎縮階段。

不過其中的產出指標由48.9上升到50.4，是去年5月以來首次超過50。企業投入成本指標微幅上升，產品售價指標從61.6降到58.3，顯示通膨壓力可望減輕。

威廉森表示，製造業也因為疫情期間的供應鏈瓶頸消退，廠商交貨時間得以縮短，帶動廠商信心增強，且產品售價下降。

不過標普指出，儘管2月物價上漲壓力趨於溫和，但服務業價格仍持續上漲，主要是因為工資上升，這可能增強ECB繼續升息的決心。

凱投集團歐元區副首席經濟學者艾倫─雷諾表示，由於勞動市場仍然非常緊俏，且通膨壓力仍重，因此2月PMI高於預估，可能使ECB更相信緊縮周期還有得走。

製造業PMI2月初值經季節調整後下滑至47.4，低於1月的48.9終值。這項PMI數據已連四個月低於榮枯分界水準50，更是2020年8月下探至47.2以來的最低水準。