俄烏戰周年 黃豆砂糖價回不去

俄烏戰爭即將屆滿周年，許多原物料商品曾因這場戰爭爆發而價格狂飆，如今這些商品的價格多數已回落，但仍有幾項商品的價格仍高於戰事爆發前的水準。

日經新聞在2月17日把路孚特核心商品CRB指數 中的19種商品價格與去年2月23日進行比較，發現其中14種的價格已比俄烏戰爭爆發前一天的價格還低，主因是替代的供應投入生產，緩解了俄羅斯 無法出口這些商品的疑慮。

不過，熱燃油、黃豆、活牛、砂糖、柳橙汁等五項商品的價格，仍高於俄烏戰前水準。

CRB指數由美國商品研究局彙編，涵蓋能源、金屬、農產品、畜產品和軟性商品等期貨合約，是國際商品價格波動的重要參考指標。

全球原油和天然氣 供應鏈過去一年發生劇烈變化。根據路孚特的數據，日本、德國去年減少60%的俄羅斯原油海運進口，美國自俄羅斯的原油進口量銳減90%；相較下，中國大陸對俄羅斯原油進口增加30%，印度的俄油進口更是激增17倍。

在天然氣市場，歐洲擴大從美國等地進口液化天然氣（LNG）以替代俄羅斯的供應，現在天然氣價格已比去年8月觸及的高峰崩跌近80%，這部分原因也與歐洲迎接暖冬、削弱天然氣需求有關。

儘管俄羅斯遭到制裁，但許多商品仍有管道可進入全球市場。由於供應相對充裕，銅和鋁的價格已比俄烏戰爭前的水準下跌10%至30%。