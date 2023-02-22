我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

俄烏戰周年 黃豆砂糖價回不去

編譯葉亭均／綜合報導

俄烏戰爭即將屆滿周年，許多原物料商品曾因這場戰爭爆發而價格狂飆，如今這些商品的價格多數已回落，但仍有幾項商品的價格仍高於戰事爆發前的水準。

日經新聞在2月17日把路孚特核心商品CRB指數中的19種商品價格與去年2月23日進行比較，發現其中14種的價格已比俄烏戰爭爆發前一天的價格還低，主因是替代的供應投入生產，緩解了俄羅斯無法出口這些商品的疑慮。

不過，熱燃油、黃豆、活牛、砂糖、柳橙汁等五項商品的價格，仍高於俄烏戰前水準。

CRB指數由美國商品研究局彙編，涵蓋能源、金屬、農產品、畜產品和軟性商品等期貨合約，是國際商品價格波動的重要參考指標。

全球原油和天然氣供應鏈過去一年發生劇烈變化。根據路孚特的數據，日本、德國去年減少60%的俄羅斯原油海運進口，美國自俄羅斯的原油進口量銳減90%；相較下，中國大陸對俄羅斯原油進口增加30%，印度的俄油進口更是激增17倍。

在天然氣市場，歐洲擴大從美國等地進口液化天然氣（LNG）以替代俄羅斯的供應，現在天然氣價格已比去年8月觸及的高峰崩跌近80%，這部分原因也與歐洲迎接暖冬、削弱天然氣需求有關。

儘管俄羅斯遭到制裁，但許多商品仍有管道可進入全球市場。由於供應相對充裕，銅和鋁的價格已比俄烏戰爭前的水準下跌10%至30%。

俄羅斯 天然氣 指數

上一則

中國2022年法拍屋 突破60萬戶創新高

下一則

歐元區PMI大幅升至52.3

延伸閱讀

普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知

普亭為何拒絕履行美俄限核條約？5要點必知
俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本

俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本
華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的
普亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻

普亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
巴菲特的波克夏公司上季大幅減持台積電ADR、大賣金融股，但加碼蘋果等三檔股票。（美聯社）

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

2023-02-14 19:43
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆