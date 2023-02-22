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材料有雜質 SK海力士生產卡關

記者李孟珊╱綜合報導

全球第二大DRAM廠南韓SK海力士驚傳生產線出包，受材料因摻有雜質影響，導致旗下DRAM工廠部分設備暫停運作，本月產出卡關。時值DRAM市況下行，國際大廠陸續減產之際，SK海力士生產受挫，業界關注有望進一步降低市場供給，有利南亞科、威剛、十銓等台廠後市。韓媒The Elec披露，因材料供應商SK Trichem提供含鉿（Zirconium）的High-K材料摻有雜質，導致SK海力士生產線出現狀況，本月生產流程卡關。SK海力士證實此事，強調已立即清潔工廠產線，產量未受到影響，該公司正在調查這起事件，並要求SK Trichem賠償因設備停擺及更換零件所造成的損失，並尋求UP Chemical和M Chemical作為High-K材料替代供應商。

業界人士指出，High-K材料是製造半導體用的高純度前驅物，以原子級的厚度沉積在DRAM電容上，而電容是DRAM的重要組成部分，是DRAM效能良莠的關鍵，因此High-K材料的品質至關重要。

業界認為，在部分設備一度停擺下，就算及時獲得替代供應商的協助，設備重新啟動需要一段時間清理．仍會耽誤到產線的運作，因此SK海力士的部分產能將會受到影響。在現階段DRAM供過於求，大廠紛紛大舉減產之際，SK海力士此次事件可能進一步降低市場供應，有機會改善供過於求的狀態，同時降低高庫存的壓力。

台廠正密切關注SK海力士生產線出包的影響。

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