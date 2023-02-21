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觀景氣 肉毒桿菌素變新口紅指數

編譯葉亭均／綜合報導

儘管經濟景氣下滑，但在美國，許多每隔幾個月就要花數百美元施打肉毒桿菌素以去除皺紋的民眾仍計劃繼續維持醫美療程，財經媒體MarketWatch分析，這類肉毒桿菌素產品，或許堪稱新的「口紅指數」，即消費者在不景氣時花錢變得謹慎，但還是會購買小奢侈品來「維持門面」。

MarketWatch報導，肉毒桿菌素品牌「保妥適」（Botox ）並非是「抗衰退的」。旗下擁有保妥適和玻尿酸填充劑喬雅登（Juvederm）等醫美產品的美國藥廠艾伯維（AbbVie）表示，過去六個月需求已見趨緩，不過去年度營收仍成長17%。

艾伯維全球愛力根醫學美容總裁斯特羅姆表示，雖新增成長力道面臨壓力，但現有患者是主力，他們認為「這是例行事務的一部分」。根據美國醫美整容協會，美國2021年有360萬人因醫美接受肉毒桿菌素注射，較2020年成長40%，以女性為主，每次平均付450美元。

就算經濟衰退、科技與媒體產業持續裁員、高通膨長達數月等威脅環伺，但保妥適、淨優明（Xeomin）或儷緻（Dysport）這類肉毒桿菌素產品銷路不墜。對許多使用者而言，這些產品更像是已成習慣消費的必需品，被視為是有如健身房會員或就讀研究所一樣是對個人的投資，而非任意支出。

MarketWatch的報導分析，肉毒桿菌素也可能成為新形式的「口紅指數」。雅詩蘭黛前董事長蘭黛（Leonard Lauder）在2000年代初期創造口紅指數一詞，顯示在不景氣時，女性會繼續花錢或增加對口紅等小型化妝品的支出，而不是高價商品。艾伯維近期告知投資人，消費者正減少購買身體雕塑與填充物這類高價、一次性的療程。

指數 投資 雕塑

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